Los cancilleres de Rusia y Venezuela ofrecen una rueda de prensa conjunta

Los ministros de Exteriores de Rusia y de Venezuela, Serguéi Lavrov y Félix Plasencia, ofrecen una rueda de prensa en Moscú después de las negociaciones... 08.11.2021, Sputnik Mundo

Los ministros debatieron una variedad de cuestiones sobre cooperación bilateral, en particular la estrategia conjunta para combatir el COVID-19. Además, Lavrov y Plasencia intercambiaron sus puntos de vista sobre temas de actualidad de la agenda internacional y regional.Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONUAdemás, Plasencia propuso a su homólogo ruso celebrar en Moscú la primera reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU."Tenemos un gran proyecto actual que es el del Grupo de Amigos de la Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, (…) debemos organizar pronto un encuentro en un país miembro y, por qué no, en Moscú, en Rusia creo que podría ser el primer encuentro", dijo Plasencia, al reunirse con el canciller ruso en Moscú.Plasencia subrayó que sería la primera reunión del Grupo celebrada en un país miembro y no en el marco de un foro multilateral."No me corresponde a mí convocarlo en Moscú, le corresponde a usted, pero ya desde hoy le garantizo el respaldo de Venezuela a una convocatoria de Rusia hacia esta primera reunión del Grupo", afirmó.Plasencia destacó que el Grupo cuenta ya con 19 miembros, y expresó la esperanza de que se pueda aumentar este número.En septiembre Venezuela convocó la primera Reunión Ministerial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas en su sede diplomática de la ONU en Nueva York.

