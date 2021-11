https://mundo.sputniknews.com/20211106/rusia-comparte-la-preocupacion-de-china-y-la-asean-ante-el-pacto-aukus-1117946271.html

Rusia comparte la preocupación de China y la ASEAN ante el pacto AUKUS

Rusia comparte la preocupación de China y la ASEAN ante el pacto AUKUS

ONU (Sputnik) — Rusia comparte la preocupación de China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ante el pacto de seguridad entre... 06.11.2021, Sputnik Mundo

El 15 de septiembre, Estados Unidos, Reino Unido y Australia dieron a conocer un nuevo acuerdo en materia de defensa, AUKUS, con el que pretenden contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, y cuya primera fase prevé la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.El representante de Rusia reveló que en la primera comisión de la ONU "se expresaron preocupaciones bastante serias, en particular, por parte de los países de la ASEAN, ya que ellos ven en esa asociación tecnológica trilateral una amenaza para la seguridad regional"."Las delegaciones de Indonesia y Malasia dijeron que la implementación de esa iniciativa podría conducir a una carrera de armamentos en la región", destacó.El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.Beloúsov destacó que Rusia tiene preguntas al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), relacionadas con "la entrega hipotética de un combustible enriquecido al 90%" a Australia."Posiblemente los países necesiten más tiempo e información sobre cómo los participantes de esa cooperación trilateral ven las formas de su implementación. Solo después de recibir la información completa al respecto, podremos formarnos conclusiones y preguntas sobre el impacto de esa iniciativa en la seguridad, el régimen de no proliferación nuclear y los compromisos que tienen los participantes, en el marco de varios acuerdos internacionales", agregó.

