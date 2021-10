Zajárova cuestiona los intereses de los países miembros de la alianza AUKUS

https://mundo.sputniknews.com/20211010/zajarova-cuestiona-los-intereses-de-los-paises-miembros-de-la-alianza-aukus-1116946117.html

"¿Quién ha calculado las consecuencias? Quién ha comparado las tesis, por un lado, que ahora son la base de la política estadounidense y no solo la base de la política estadounidense, sino la política que EEUU impone a todo el mundo. Me refiero a la agenda 'verde' y a la ecología, el daño que puede representar para la región la aparición de submarinos nucleares en ella y después de todo, ¿nadie piensa en las consecuencias?", se preguntó Zajárova en el canal Rossiya 1.La diplomática subrayó que ninguno de los países miembros de la alianza AUKUS ha calculado las perspectivas de "inundar" la región con submarinos nucleares y sospecha que pueden estar basados en intereses momentáneos.Zajárova cree que también existe la posibilidad de que la creación de AUKUS tuviera como objetivo "jugar" con el complejo militar-industrial interno de los Estados miembros. Sin embargo, estos son intereses a corto plazo, pero también existen los intereses a largo y mediano plazo y se pregunta: "¿Quién está pensando en ellos?".Según la diplomática, los Estados miembros de AUKUS deberían responder a las preguntas básicas que interesan no solo a los países que estarán directamente involucrados en las actividades de EEUU, el Reino Unido y Australia, sino también a la comunidad mundial y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que "hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta clara" a ninguna pregunta ni ha recibido explicación alguna.El pasado 15 de septiembre, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron un nuevo pacto en materia de defensa: el AUKUS, por las iniciales de estos países en inglés. La alianza busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indopacífico y estipula, en su primera fase, la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que el país rompía un contrato de submarinos convencionales, por un valor de decenas de miles de millones de dólares, con la francesa Naval Group. París calificó la decisión como una "puñalada por la espalda".

