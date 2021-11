https://mundo.sputniknews.com/20211105/lasso-pide-un-plan-regional-apoyado-por-eeuu-y-la-ue-contra-el-narcotrafico-en-ecuador-1117917811.html

Lasso pide un plan regional apoyado por EEUU y la UE contra el narcotráfico en Ecuador

Lasso pide un plan regional apoyado por EEUU y la UE contra el narcotráfico en Ecuador

MADRID (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, defendió la necesidad de poner en marcha un plan regional en Latinoamérica con el apoyo de... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T14:26+0000

2021-11-05T14:26+0000

2021-11-05T14:26+0000

américa latina

ecuador

narcotráfico

guillermo lasso

eeuu

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1117190831_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_5b329371538019844884d91a252c8364.jpg

"El problema de seguridad pública requiere del apoyo de la región, de países como Colombia, Perú o EEUU, pero también de la Unión Europea, El Ecuador solo no va a poder luchar contra el narcotráfico", dijo Lasso durante su participación en un foro organizado por el diario ABC en Madrid, donde se encuentra de visita.Según explicó Lasso, hace catorce años Ecuador era conocido como un país de tráfico de drogas hacia EEUU, pero desde entonces se produjo un deterioro de la situación que causó un nuevo problema: el consumo de drogas a nivel interno.A su modo de ver, esto hace que ahora el país atraviese "un problema de seguridad pública y un problema de salud pública" que no se pueden resolver sin ayuda internacional.De acuerdo con su análisis, la principal causa de la expansión del narcotráfico es la "ausencia del Estado", algo que según afirmó se está solventando con "acciones concretas".A modo de ejemplo, Lasso explicó que cuando llegó al poder, casi un tercio del territorio de Ecuador no contaba con mecanismos para controlar vuelos irregulares. Sin embargo, en los últimos meses se instalaron varios radares para aumentar la capacidad de control."Para marzo tendremos un control del 100% en lo referente al control aéreo de vuelos irregulares", señaló.Asimismo, afirmó que el progreso económico debe ser una palanca de cambio para luchar contra el narcotráfico y mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos.En esa línea, como ya hizo durante la jornada del 4 de noviembre en otro foro, Lasso defendió ante los inversores españoles que Ecuador es un lugar "fiable" que ofrece múltiples oportunidades de negocio."Ecuador está en un proceso de cambio", señaló, recordando que su Gobierno planea sacar a concurso una serie de proyectos estratégicos en sectores como las infraestructuras, minería, petróleo y energía con los que espera atraer hasta 30.000 millones de dólares de inversión extranjera.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/felipe-vi-se-reune-con-guillermo-lasso-al-comienzo-de-su-visita-a-espana-1117875106.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/lasso-destaca-en-madrid-la-apertura-de-ecuador-a-la-inversion-y-los-acuerdos-comerciales-1117892379.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, narcotráfico, guillermo lasso, eeuu, ue