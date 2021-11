https://mundo.sputniknews.com/20211105/economia-de-mentiras-eeuu-expande-el-gasto-a-costas-de-empobrecer-a-la-gente-del-resto-del-mundo-1117934856.html

¿Economía de mentiras? "EEUU expande el gasto a costas de empobrecer a la gente del resto del mundo"

¿Economía de mentiras? "EEUU expande el gasto a costas de empobrecer a la gente del resto del mundo"

Desde el Observatorio Económico Latinoamericano apuntan cómo la difícil situación estructural de la economía norteamericana complica el nivel de vida de los... 05.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-05T21:03+0000

2021-11-05T21:03+0000

2021-11-05T21:03+0000

internacional

eeuu

inflación

deuda

📈 mercados y finanzas

crisis

liquidez monetaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110357953_0:740:2047:1891_1920x0_80_0_0_bd07df85677ba9724a787aee21404229.jpg

Aunque buena parte de la prensa especializada ha hecho eco de los posibles efectos en la economía mundial que pueda traer la quiebra de un conjunto de empresas inmobiliarias chinas de gran porte, desde la Ciudad de México los economistas del Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA) relativizan su impacto frente a un factor mayor: la situación financiera de EEUU.Según el análisis realizado en diálogo con Sputnik por su coordinador, el economista e investigador de la Universidad Nacional de México, Óscar Ugarteche, el gigante del norte tiene una "economía de mentiras"."Nosotros podemos creer que hay un ajuste económico para nuestros países, pero vemos que del otro lado de la frontera hay expansión del gasto, que sucede a costas de empobrecer a la gente del resto del mundo", apuntó el economista.Ugarteche explicó que la pandemia del COVID-19 no fue la causante de la dura crisis que enfrenta la economía de EEUU, solo vino a acelerar su desenlace. Esta coyuntura de crisis evidenció cómo el salvataje económico aplicado en ese país ha hundido al resto en restricciones del gasto pospandémicas.Deuda, inflación y tasa negativaDesde que la economía global volvió a moverse tras los meses iniciales de la pandemia del nuevo coronavirus iniciada a fines del año 2019, nada ha vuelto a ser lo mismo.Por un lado, el atolladero causado en el transporte marítimo de mercaderías desde Asia evidenció la dependencia a las importaciones que tiene la economía norteamericana.Una de las muestras de esta dependencia que señaló Ugarteche a Sputnik fue que "EEUU tiene una economía deficitaria en el 15% de su producto bruto interno, que no es cualquier déficit", explicó.El crecimiento de la deuda pública contraída a un ritmo mayor que el del producto interior bruto del país, explica por qué el Congreso norteamericano discute ahora cómo incrementar el límite de su deuda pública.Según datos publicados por el OBELA en el segundo cuatrimestre del año 2020 la proporción de la deuda pública respecto del producto interior bruto (PIB) alcanzó un récord de 135%.Entre 2011 y 2020 el ritmo promedio de crecimiento de la deuda pública fue de 6.7%, mientras que el PIB fue de 3.2%.Por otro lado, el salvataje hecho a las empresas manteniendo una tasa de interés negativa hizo que "prácticamente el Gobierno esté regalando dinero a las empresas con una tasa negativa de interés del -5%, y ni por esas logran que la economía se recupere", explicó el investigador.Sin embargo, esa inyección de capitales para mantener los precios en alza y también el consumo de manera forzosa, tiene devastadores efectos para los países de la región y de las economías dolarizadas.Ugarteche explicó que hay tres elementos claves para analizar esta situación deficitaria de la economía de EEUU:Inflación globalizadaUgarteche ha señalado que la inflación regional y global está directamente vinculada a la política de salvataje del dólar durante las épocas pospandémicas.Por un lado, la inflación mundial se genera por los diferentes ritmos de recuperación que tiene cada una de las economías del globo, que aumenta los tiempos de espera en los puertos y transportes.La inflación de los precios generada de los cuellos de botella de las cadenas de producción y en comercio global de productos, que hacen que no salgan en el tiempo ni en los volúmenes previstos, presionando su precio al alza. Este aumento se traslada al consumidor final.El otro origen de la inflación actual, explicó Ugarteche, está vinculado a que el dinero inyectado en la economía norteamericana ha ido a parar directamente a este rubro de las importaciones, desequilibrando su balanza comercial."El aumento de la demanda de consumo en EEUU está dado por la inyección de liquidez en el consumidor, es decir, la inflación está vinculada directamente a la política monetaria aplicada", dijo el experto.Ugarteche señaló que la reciente decisión tomada por el Comité Federal de Mercado abierto de EEUU (FOMC) de la Reserva Federal (FED) para disminuir el monto de liquidez inyectado al sistema económico norteamericano es una prueba de un revés en esta política, que no ha tenido los efectos deseados en la recuperación del gigante del norte."De los 120.000 millones de dólares al mes que el Banco Central de EEUU está inyectando en el sistema por medio de la compra de deuda de empresas privadas, se van a disminuir 15.000 millones al mes. O sea, va a haber menos liquidez", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20210802/la-clave-para-entender-porque-eeuu-se-retrasa-en-la-recuperacion-salvaje-de-su-economia-1114698458.html

https://mundo.sputniknews.com/20210824/el-sube-y-baja-de-la-economia-cual-es-la-razon-del-aumento-de-precios-en-el-mercado-mundial-1115347367.html

https://mundo.sputniknews.com/20210910/asi-la-politica-monetaria-de-eeuu-encarece-el-costo-de-vida-en-el-resto-del-mundo-1115902388.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

eeuu, inflación, deuda, 📈 mercados y finanzas, crisis, liquidez monetaria