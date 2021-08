https://mundo.sputniknews.com/20210802/la-clave-para-entender-porque-eeuu-se-retrasa-en-la-recuperacion-salvaje-de-su-economia-1114698458.html

La clave para entender porqué EEUU se retrasa en la "recuperación salvaje" de su economía

Aunque Estados Unidos se haya embarcado en un proyecto de "recuperación salvaje" de su economía, las cifras recientes ponen en duda su eficacia. El economista... 02.08.2021, Sputnik Mundo

Al frente del Observatorio económico latinoamericano con sede en la Ciudad de México, Oscar Ugarteche, —uno de los principales economistas de América— había previsto que la recuperación de las economías del continente tras la crisis del 2020, tendría la forma de una raíz cuadrada invertida. Es decir: no se llegaría a los niveles pre-pandémicos."El crecimiento de después de la crisis iba a ser menor al crecimiento económico antes de la crisis", dijo el experto en entrevista con Sputnik.En la tarde de este 29 de julio de 2021, los datos económicos que fueron difundidos por el Gobierno de Estados Unidos señalaron que el país ha crecido menos de lo proyectado: el producto interno bruto del gigante de América del Norte creció 6,5% en el segundo trimestre del año, cuando se esperaba un crecimiento de otros dos puntos por encima, en el entorno del 8,5% del PIB."Sigue siendo una raíz cuadrada invertida como yo pensaba, también en Estados Unidos", señaló el experto. En diálogo con este medio apuntó que, aunque el consumo sí se recuperó en EEUU, la tasa de inversión no fue la esperada, "por lo tanto la economía norteamericana no ha crecido como tendría que haber crecido", dijo Ugarteche a Sputnik.Inflación por transporte"Esto es algo nuevo, nuevísimo", señaló el economista para referirse al fenómeno observado durante este 2021, vinculado a las alzas en las tasas de inflaciónque reportó el Departamento de Comercio norteamericano."En el último año, comparando mes a mes entre junio de 2020 con junio de 2021, el costo del transporte de mercadería entre la costa este de China y la costa oeste de Estados Unidos, subió 566%", señaló el Director del Observatorio Económico Latinoamericano.Este fenómeno tiene un obvio impacto sobre los costos de los productos y es el principal responsable de la inflación de los precios al consumo registrada tras la vuelta de la actividad económica post-pandémica.Ugarteche explicó a Sputnik que, desde mediados del año 2020, la recuperación de la demanda, sobre todo de partes y piezas para la fabricación en Estados Unidos, tras los cierres de los centros de producción durante meses, produjo un "cuello de botella en el transporte marítimo"."Ahora, lo que tenía que ser un viaje de entre cinco y siete días cruzando el Pacífico, se triplicó debido a los tiempos de espera para entrar en ambos puertos, de EEUU y China", explicó Ugarteche.Además de encarecer el costo de los productos, esta situación reveló otras implicancias particulares del mercado global actual:

