Frente de Resistencia afgano ve en descentralización una vía hacia un gobierno inclusivo

Frente de Resistencia afgano ve en descentralización una vía hacia un gobierno inclusivo

MOSCÚ (Sputnik) — La descentralización es clave para formar un gobierno inclusivo en Afganistán, declaró Ali Maisam Nazari, jefe de Relaciones Exteriores del... 04.11.2021, Sputnik Mundo

En una entrevista con Sputnik Afganistán, Nazari indicó que el Frente define un gobierno inclusivo "de manera diferente" a la de los talibanes (movimiento proscrito en Rusia).Se mostró convencido de que, sin un sistema descentralizado, "ningún gobierno será inclusivo ni representará los intereses de todos los ciudadanos"."El único gobierno que nos convenga, que pueda conducir a una paz sostenible y poner fin a más de un siglo de crisis de poder es un gobierno descentralizado", acotó.Nazari señaló que el FRN no mantiene contactos con los talibanes, cuyo gobierno no reconoce.Recordó que "ninguno de sus socios cercanos los reconocieron de manera oficial".Afganistán se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto. El movimiento talibán tomó el poder poniendo fin a dos décadas de conflicto armado con el Gobierno, que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.A principios de septiembre los talibanes formaron un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la ONU.El Frente Nacional de Resistencia de Afganistán, se opone al gobierno del talibán, llama a la comunidad internacional a no reconocerlo.

