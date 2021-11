Políticos mexicanos de todas las bandas son víctimas de robo de cuentas de WhatsApp

https://mundo.sputniknews.com/20211103/politicos-mexicanos-de-todas-las-bandas-son-victimas-de-robo-de-cuentas-de-whatsapp-1117863531.html

La clase política no se salva de ser víctima de ciberdelincuentes que logran clonar su cuenta de WhatsApp para solicitar dinero a familiares y amigos. 03.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

política

whatsapp

hackeo

méxico

Desde principios de agosto de 2021 se comenzaron a reportar diversos casos de delitos de este tipo cometidas contra los políticos mexicanos.Los hackers, una vez con el control de la cuenta, se contactan con familiares y amigos para recaudar fondos de "emergencia" para la víctima de la suplantación, alegando algún tipo de accidente o urgencia.El caso más reciente ocurrió con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de la clonación de su WhatsApp, por lo que pidió hacer caso omiso a cualquier mensaje, sobre todo si es para pedir dinero.Hackeo llega a la 4TOtros casos se han dado dentro del círculo cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el del exsecretario de Seguridad Pública y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien el pasado 1 de noviembre denunció ser víctima de clonación.Del mismo modo, cuando aún fungía como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero denunció ser víctima del mismo delito, por lo que pidió a sus seguidores ignorar cualquier mensaje que llegará por tal vía.Por separado y en diferentes ocasiones, otros líderes morenistas como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, el presidente del partido, Mario Delgado, y hasta la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la secretaría de Energía, Rocío Nahle, han sido víctimas de hackeo.La oposición no se salvaLos hackers no distinguen entre bandos ya que personajes de la oposición como la diputada panista Margarita Zavala también han sido víctimas de clonación de cuentas de WhatsApp.Otros políticos que han caído en los hackeos son: Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa; Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; Manuel Añorve, senador del PRI, y Kenia López Rabadán, senador por el PAN.¿Cómo evitar el hackeo?El modus operandi para clonar una cuenta de WhatsApp consiste en comunicarse con la víctima haciéndose pasar por equipo del soporte técnico o por algún conocido que necesita "ayuda" para iniciar sesión.Los ciberdelincuentes argumentan que necesitan un código enviado por SMS para solucionar el problema, el cual es el mismo mensaje que envía WhatsApp cuando se intenta ingresar a la app por primera vez en un dispositivo móvil.Básicamente, los hackers intentan iniciar sesión, pero para lograrlo necesitan el SMS de verificación, mismo que sólo puede ser obtenido y difundido por la víctima. Una vez que lo consiguen, se adueñan de los contactos y la cuenta.Para evitar este tipo de ataque cibernético es importante no compartir ningún código de verificación con nadie y activar la autenticación de dos pasos en el menú de Ajustes, con lo cual, además del código, se necesitará un PIN para poder iniciar sesión.

méxico

