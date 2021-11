https://mundo.sputniknews.com/20211103/cuanto-tiempo-podemos-usar-los-smartphones-sin-danar-nuestra-vista-1117844288.html

¿Cuánto tiempo podemos usar los 'smartphones' sin dañar nuestra vista?

"Hoy en día, casi todo el mundo empieza su día revisando su smartphone, y mantiene contacto con él durante todo el día. Eso además de trabajar en un ordenador, leer una tablet, etc. Cuanto más 'avanzadas' sean las pantallas de los aparatos, más seguras serán para la vista", señaló el especialista.Agregó que la carga visual focalizada óptima para un adulto no debe ser superior a seis horas diarias, 20 minutos de trabajo visual continuo con periodos de descanso obligatorios.El oftalmólogo recordó que las pantallas de los aparatos modernos no difieren fundamentalmente en cuanto a la calidad de la imagen producida en ellas y por ello aconsejó no exagerar su uso si se quiere evitar problemas en la visión.Según Jomiakov, lo mejor es trabajar con aparatos con una diagonal de 5 a 20 pulgadas y cuidar las horas que uno pasa usando estos dispositivos.

