¿Dormir con el teléfono cerca es malo para la salud?

En el mundo moderno es bastante común que las personas utilicen sus teléfonos antes de acostarse e incluso lo mantengan bajo su almohada durante el sueño...

En el principio de la "era de los teléfonos móviles", muchos médicos y científicos expresaron su temor de que la radiación emitida por estos dispositivos pudiera contribuir a la aparición del cáncer. Sin embargo, la evidencia para comprobar esta teoría jamás fue encontrada.Antes de ser puestos a la venta, los smartphones actuales se someten a numerosas pruebas para obtener las certificaciones de seguridad necesarias. Sea como sea, es bueno tener precaución, especialmente por la noche, considera Antón Yastrebtsev, director del laboratorio de Ecospace, una compañía dedicada al monitoreo ambiental. Según Yastrebtsev, la mayoría de los dispositivos están certificados para una exposición a una distancia de medio metro. A esta distancia, la influencia que causan en la salud humana es mínima. Por esta razón es recomendable no mantener el teléfono cerca de la cabeza, subraya.El especialista recomienda, además, el uso de auriculares inalámbricos para evitar el acercamiento constante de los teléfonos a la cabeza.Yastrebtsev puso de relieve que, en algunas situaciones, los móviles emiten más radiación de lo normal. En estos casos, en particular, es esencial alejarlos de nuestros cerebros, alerta.El experto también recordó que es especialmente importante que las personas con marcapasos no mantengan el teléfono demasiado cerca de ellas, ya que el móvil podría provocar interferencias electromagnéticas y afectar el funcionamiento del dispositivo cardíaco.

