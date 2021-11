https://mundo.sputniknews.com/20211102/los-argentinos-en-la-palma-entre-la-incertidumbre-y-la-solidaridad-1117824288.html

Los argentinos en La Palma, entre la incertidumbre y la solidaridad

En la isla de La Palma hay 85 argentinos y 18 estuvieron en la zona más afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. A un mes y medio del incidente, el... 02.11.2021, Sputnik Mundo

Cerca de 18 ciudadanos argentinos viven en el radio de afectación del volcán Cumbre Vieja, cuyas erupciones afectan a la isla española de La Palma desde el 19 de septiembre. A un mes y medio de comenzado el fenómeno, el consulado argentino de Islas Canarias en Tenerife mantiene los contactos con los argentinos en la isla para atender sus necesidades y coordinar las ayudas por parte del Gobierno español."Tenemos 85 argentinos en la isla y 18 son los que están en el área más próxima al volcán", informó a Sputnik Luis María Sobrón, cónsul argentino en Tenerife. El diplomático indicó que, de los 18, dos argentinos perdieron su casa producto de la lava: se trata de un matrimonio con hijos que vivía en La Laguna, una de las urbanizaciones del municipio de Los Llanos de Aridane.Sobrón aclaró que, a pesar de las afectaciones, los argentinos en la isla "están tranquilos". Por el momento, además, todos los afectados manifestaron al consulado su convicción de permanecer en la isla y descartaron querer regresar a Argentina tras el incidente.El diplomático explicó que se ha mantenido en permanente contacto telefónico con los argentinos desde la erupción del volcán pero "no quería dejar pasar más tiempo" sin visitar de forma personal a sus compatriotas afectados.Si bien logró aportar "alguna ayuda" a los residentes con necesidades más urgentes, Sobrón explicó que el papel clave de la representación argentina es servir como nexo entre sus ciudadanos y las diferentes autoridades españolas, encargadas de asistir a los damnificados.El hecho de que la mayoría de los argentinos en la zona cuenten con residencia legal española facilita aún más las cosas. La acción del consulado se centra, en ese marco, en relevar las necesidades de los argentinos en el lugar para hacérselas saber tanto al Ayuntamiento de La Palma como ante la Comunidad Autónoma Canaria.Sobrón apuntó que, más allá de la tranquilidad, los argentinos mantienen la preocupación lógica por los efectos del volcán en la vida de la isla. "La naturaleza ha devastado casi 2.000 residencias, más de 250 hectáreas de plantaciones de plátanos, que es el factótum de la economía local", apuntó."Uno nunca se imagina vivir la erupción de un volcán"Brian Ceballos es uno de los 85 argentinos que viven en La Palma. Llegó a la isla en 2014 y desde entonces vive en lo que, en conversación con Sputnik, no dudó en describir como "un paraíso". Oriundo de la ciudad de Bell Ville, en la provincia argentina de Córdoba, no estaba preparado para lo que viviría desde la erupción del 19 de septiembre.La casa de Ceballos y su esposa era la que estaba fuera del camino de la lava y, al estar a más de dos kilómetros y medio del volcán, no llegó a ser evacuada. Sin embargo, como colaborador de la Cruz Roja sí tuvo que estar presente en el campamento montado desde el día de la erupción en el campo del club de fútbol Unión Deportiva Los Llanos de Aridane, donde fueron atendidos los primeros evacuados.El argentino estuvo en la primera línea de ayuda desde el "minuto cero" de la erupción: colaboró con la logística y organización del campamento de evacuados, participó de las primeras inspecciones a la boca del volcán y apoyó el censo de evacuados realizados en los barracones del Fuerte de Santa Cruz, adonde fueron trasladados los damnificados después de los primeros días.Ceballos comprobó el impacto que la erupción tuvo en varias familias, como el de la pareja de argentinos que perdió su vivienda, su propia cuñada, cuya vivienda también fue sepultada y un amigo que debe evacuar su casa antes de que la lava la alcance.Y si bien la casa del cordobés no estaba en riesgo de ser alcanzada por la erupción, sí fue afectada por los sismos que siguieron al desastre.En efecto, los temblores ya provocaron algunas grietas en los muros exteriores de su casa, que quedaron comprometidos.La acumulación de cenizas volcánicas es otro de los problemas que afrontan los habitantes de La Palma. El fenómeno genera una permanente "neblina" en la atmósfera y, por ejemplo, ha acumulado hasta tres centímetros de ceniza en algunos rincones de la vivienda.Para Ceballos, en La Palma aún predomina la "incertidumbre" por lo que puede continuar sucediendo con el volcán. "Se habla de que se puede abrir otra boca en otro sector", advirtió y recordó que la excepcionalidad con la que el volcán Cumbre Vieja continúa actuando ha llevado a la isla hasta enviados de la NASA.La situación hace que retomar la normalidad en la isla todavía sea algo lejano. Ceballos, que junto a su esposa se dedican a enseñar a bailar tango, estaba cerca de retomar las actividades interrumpidas por la pandemia de COVID-19 cuando la erupción volvió a impedir el regreso. Un segundo retorno previsto para octubre también fue postergado por culpa de la ceniza.En ese contexto, la llegada a la isla del cónsul Luis María Sobrón constituye "un apoyo muy grande para los argentinos" que, además de las afectaciones directas por el volcán, ven como la interrupción del turismo y otras actividades perjudican su economía.

