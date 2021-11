La presentadora española Ana Rosa Quintana anuncia que padece cáncer de mama

https://mundo.sputniknews.com/20211102/la-presentadora-espanola-ana-rosa-quintana-anuncia-que-padece-cancer-de-mama-1117791850.html

"Por primera vez voy a hablar de mí", comenzaba diciendo Quintana en El Programa de Ana Rosa, el espacio que presenta en la cadena Tele 5. La periodista ha anunciado le han detectado un carcinoma en uno de sus pechos y que, aunque no hay metástasis, el tratamiento es intenso y por ello abandona temporalmente la televisión: "Afortunadamente está localizado, no hay metástasis pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plato, de estos compañeros que también son mi familia", ha dicho.La presentadora ha explicado que las últimas semanas han sido extrañas para ella porque ha tenido que abandonar el programa hasta en dos ocasiones y faltó al programa anterior, algo que no ha hecho ni durante la pandemia "cuando la COVID-19 acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa".Sin embargo, Quintana se ha mostrado tranquila y segura de que todo va a salir y que muy pronto volverá al programa."Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora, y espero que sigáis dando a mis compañeros. Ellos son el alma de este programa. Nos vemos pronto. Hasta luego", ha asegurado la presentadora, dejando el programa en manos de sus compañeros.El anuncio de la periodista la ha convertido en tendencia en Twitter, donde ha recibido una multitud de mensajes de ánimo y apoyo.

