Pedro Sánchez asegura los apoyos para superar el primer trámite de los Presupuestos de 2022

El Ejecutivo de coalición progresista cerró acuerdos con los partidos nacionalistas de las regiones del País Vasco y Cataluña para que no presenten enmiendas a la totalidad de su proyecto presupuestario, que se enfrenta a una primera prueba decisiva la próxima semana.La tramitación de los Presupuestos supera así uno de los mayores escollos para el Gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y la formación progresista Unidas Podemos.El partido, que gobierna en la región Cataluña, consiguió a cambio un pacto para fijar una cuota de producción audiovisual en lengua catalana en las plataformas de streaming como Netflix.Sus socios de coalición, Junts per Catalunya, presentaron una enmienda el día anterior junto a otro partido independentista, la CUP, e instaban a ERC a seguir el mismo camino.Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) decidió finalmente no vetar las cuentas tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para traspasar al Gobierno del País Vasco la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la prestación para prevenir la pobreza.En total, siete partidos presentaron enmiendas a la totalidad contra el proyecto de Sánchez: el conservador Partido Popular (PP), los liberales de Ciudadanos, el ultraderechista Vox y cuatro formaciones regionalistas.Los Presupuestos de 2021 superaron con éxito siete enmiendas y fueron validados a finales del pasado diciembre gracias a los votos de los socios de investidura de Sánchez, incluyendo ERC y el PNV, además de los independentistas vascos de EH Bildu.

