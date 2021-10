https://mundo.sputniknews.com/20211029/londres-advierte-que-es-un-juego-de-dos-en-respuesta-a-amenazas-de-sanciones-desde-paris-1117663994.html

Londres advierte que "es un juego de dos" en respuesta a amenazas de sanciones desde París

LONDRES (Sputnik) — El secretario de Medio Ambiente británico, George Eustice, amenazó con represalias a Francia si llega a activar una batería de sanciones... 29.10.2021, Sputnik Mundo

En declaraciones al canal de televisión Sky News, el ministro dijo que el Reino Unido pide a Francia que "intente calmar esto y eliminar estas amenazas que no son aceptables".También sugirió esperar hasta el 26 de octubre, que es cuando París planea imponer una serie de restricciones a Londres.El 27 de octubre, Francia impuso multas a dos pesqueros británicos durante un control rutinario frente a Le Havre y desvió al muelle uno de esos barcos, sin licencia para faenar en aguas francesas, para traspasarlo a la autoridad judicial.El fiscal adjunto de Le Havre, Cyrille Fournier, citado por AFP, dijo este viernes, 29 de octubre, que el capitán del Cornelis, Gert Jan, deberá comparecer el 11 de agosto de 2022 ante un tribunal correccional de esta ciudad francesa. La acusación de "actos de pesca marítima no autorizada en aguas marítimas o saladas francesas por un buque fuera de la Unión Europea" podría acarrearle "sanciones administrativas" y una multa de 75.000 euros.Molesto por el escaso número de licencias de pesca que Londres concedió a barcos franceses, París anunció la intención de prohibir a partir del 2 de noviembre el desembarco de pesqueros británicos en varios puertos de Francia y endurecer los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad en relación con esos barcos y los camiones que viajan hacia o desde el territorio británico. También mencionó la posibilidad de limitar el suministro de energía eléctrica a islas británicas del canal de La Mancha, que la reciben por un cable submarino desde Francia.La secretaria de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ya convocó a la embajadora de Francia en Londres, Catherine Colonna, a la sede del Foreign Office para "explicar las decepcionantes y desproporcionadas amenazas hechas contra el Reino Unido e islas del Canal".El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses, de hasta 12 metros de eslora, recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo postbrexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización.

