¿El padre de la pobreza? La deuda que heredaron los mexicanos de Carlos Salinas de Gortari

La mañana del 29 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró una vez más que el exmandatario Carlos Salinas de Gortari es "el... 29.10.2021, Sputnik Mundo

No es la primera vez que AMLO acusa al periodo salinista de los problemas que enfrenta el país. De hecho, uno de sus discursos desde que era candidato presidencial era ese: que la Mafia del Poder –como él la llama– comenzó en el salinato, cuando se privatizaron empresas estatales como Telmex, que fue vendida a Carlos Slim; Imevisión (TV Azteca), a Ricardo Salinas Pliego, y Banamex, a Roberto Hernández.Sin embargo, ¿qué tan ciertas son las palabras de López Obrador?De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante los dos últimos años del sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994), dos líneas de pobreza se mantuvieron estancadas: la pobreza alimentaria y la pobreza de patrimonio.En esos dos años (1992 a 1994), el 21,4% de la población mexicana sufría pobreza por carencia de alimentos; el índice nunca bajó pese a que uno de los programas sociales insignes de Salinas era Solidaridad, enfocado a reducir la pobreza.Por otro lado, en 1992, la pobreza de patrimonio afectaba al 53,1% de los mexicanos. Dos años después, ese índice bajó apenas unas décimas, a 52,4%.DESIGUALDAD CONSTANTEJustamente después de la salida de Salinas de Gortari de la presidencia, los niveles de pobreza se incrementaron en México, algo que ya ha dicho AMLO en múltiples ocasiones, sobre todo porque durante el periodo salinista se llevó a cabo el Fobaproa, un mecanismo ideado por el gobierno para dar mayor liquidez a los bancos a través de un aumento de la deuda pública. Es decir, que las deudas de la banca eran pagadas con recursos públicos.Sin embargo, hay otro dato que demuestra que la desigualdad social fue una constante en los años salinistas: el coeficiente de Gini, un indicador económico que se encarga de medir la iniquidad por ingresos de un país. Cuando todos los estratos sociales tienden a ganar lo mismo, este indicador se acerca a cero. Pero cuando los ingresos se concentran en pocas manos, el coeficiente se dirige hacia uno.El índice de Gini para los hogares mexicanos en 1989 marcaba 0,483, según los datos de Coneval recogidos en el estudio de la UNAM. Cinco años después, cuando Salinas se despedía de Palacio Nacional, aumentó a 0.491. Actualmente, el Gini mide 0,415, de acuerdo con datos del Inegi actualizados a 2020 a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).Sin embargo, el hecho de que los números hayan mejorado con el tiempo no quiere decir que los avances sean suficientes para afirmar que México ya no es un país desigual.Y agrega: "Aunada a la posibilidad de que la actual crisis económica encierre un retroceso en los avances alcanzados desde los años noventa, la tendencia entre 1992 y 2008 muestra que la reducción media anual de los niveles de pobreza por ingresos ha sido inferior a un punto porcentual. Este ritmo de reducción es insuficiente para poder disminuir significativamente la incidencia de la pobreza por ingresos en el mediano plazo, lo cual implica importantes retos en materia de política económica y social.

