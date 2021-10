https://mundo.sputniknews.com/20211029/cop26-de-las-ultimas-oportunidades-para-detener-el-cambio-climatico-1117700775.html

COP26: de las últimas oportunidades para detener el cambio climático

COP26: de las últimas oportunidades para detener el cambio climático

A partir del domingo 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, representantes de 200 países se reunirán en Glasgow (Escocia) en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

2021-10-29T22:08+0000

2021-10-29T22:08+0000

2021-10-29T22:08+0000

telescopio

onu

escocia

medioambiente

glasgow

cambio climático

conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1117702410_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a30f8a86600649b6784178ad0d43362f.jpg

COP26: de las últimas oportunidades para detener el cambio climático A partir del domingo 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, representantes de 200 países se reunirán en Glasgow (Escocia) en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

En el año 2015 los gobiernos de 195 países firmaron un pacto inédito e histórico para combatir el cambio climático. El documento conocido como Acuerdo de París —al firmarse en la cumbre realizada en la capital de Francia— tiene tres objetivos principales.Uno es limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados con relación a los niveles preindustriales. Otro objetivo es no superar el 1,5 grados a finales de este siglo. Además, los países se comprometieron a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir que la cantidad de dióxido de carbono sea equivalente a la absorbida naturalmente por bosques y océanos.A pesar de aquellas buenas intenciones, a seis años de aquel acuerdo aún resta mucho por hacer. Desde la sociedad civil se considera esencial esta próxima cumbre a realizarse en Escocia.De acuerdo con la entrevistada nacida en Bélgica pero nacionalizada argentina, a partir de esta reunión se sabrá, por ejemplo, si la meta de limitar el incremento de la temperatura a menos de 1,5 grados sigue vigente. "Van a ser dos mundos diferentes a los que nos vamos a enfrentar", expresó.Cuello Cuvelier explicó que en función de ese objetivo de reducción solo se podrían emitir 550 gigatoneladas de carbono (550.000 millones de toneladas). Sin embargo, para finales de este año ya se habría consumido casi el 90% de ese "presupuesto" de emisiones globales."Queda tan solo 10% de espacio en la atmósfera y ahí caben las preguntas. ¿Quién va a ser que emita eso?, ¿van a ser los mismos países de siempre?, ¿se va a disputar ese espacio? Surgen varias interrogantes que esperamos sean parte de la conversación", indicó la entrevistada.La licenciada en Ciencias Ambientales sostuvo que es necesario abordar el problema tomando en cuenta la desigualdad, dado que "unos pocos tienen que reducir mucho su huella, y hay muchos que tienen que empezar a acceder a un montón de servicios básicos".Actualmente el 71% de las emisiones de carbono responde a 100 grandes empresas, muchas de las cuales se unieron a la campaña Race to Zero, liderada por Naciones Unidas."Hay que mirar con lupa esos planes. Hay que ver si son reales o basados en la compensación. Hacen lo mismo y van a comprar bosques, o créditos de carbono o derechos de emisión. Si fuese real tendríamos una contribución muy grande", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

escocia

glasgow

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, escocia, medioambiente, glasgow, cambio climático, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26), аудио