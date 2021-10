La concentración de gases de efecto invernadero marca nuevo récord en 2020

https://mundo.sputniknews.com/20211025/la-concentracion-de-gases-de-efecto-invernadero-marca-nuevo-record-en-2020-1117469065.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron un nuevo récord el año pasado, indicó la Organización... 25.10.2021, Sputnik Mundo

"La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020", señaló el organismo en un boletín sobre los gases de efecto invernadero.La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los gases de efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales, señala.Mientras las concentraciones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra."La ralentización económica causada por COVID-19 no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones", constató.La última vez que se registró en la Tierra una concentración de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años, en esa época la temperatura era de 2°C a 3°C más cálida, y el nivel del mar, entre 10 y 20 metros superior al actual, "pero entonces no había 7 800 millones de personas en el planeta", explicó el Secretario General de la OMM, el profesor Petteri Taalas.La OMM advierte que si no se detienen las emisiones, la temperatura mundial seguirá subiendo, el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto."Si ello se suma al calentamiento del planeta, el resultado será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos (como episodios de calor intenso, lluvias fuertes, derretimiento de las masas de hielo, subida del nivel del mar y acidificación de los océanos), que entrañarán repercusiones socioeconómicas de gran alcance" alerta.La OMM "manda un mensaje científico contundente" a los participantes de la Cumbre del Cambio Climático (COP26), que comenzará el próximo 31 de octubre en Glasgow, de que "si se mantiene el actual ritmo de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará de lejos el objetivo establecido en virtud del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o 2°C por encima de los niveles preindustriales"."Debemos transformar nuestros sistemas industriales, energéticos y de transporte y todo nuestro estilo de vida. Los cambios necesarios son asequibles desde el punto de vista económico y viables en el plano técnico. No hay tiempo que perder", aseguró el profesor Taalas.

