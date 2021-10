https://mundo.sputniknews.com/20211028/visita-a-un-centro-de-datos-espana-centro-logistico-de-los-hoteles-de-interconexion-digital-1117560183.html

Visita a un centro de datos: España, centro logístico de los "hoteles" de interconexión digital

Visita a un centro de datos: España, centro logístico de los "hoteles" de interconexión digital

La fiabilidad energética o la ubicación hacen del país europeo un lugar estratégico para las compañías, que necesitan estos cubos de almacenamiento para dar... 28.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-28T09:14+0000

2021-10-28T09:14+0000

2021-10-28T09:14+0000

españa

madrid

datos

intercambio de datos

redes de comunicación

alta tecnología

centro

aplicaciones

📱 gadgets

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1117560597_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_bd6686049b02182f323dfa578116c0ee.jpg

Por fuera, el edificio no destaca en medio de un ambiente poligonal: talleres mecánicos, almacenes, oficinas, bares. Dentro, la entrada luce parecida a la de un hotel —moqueta impoluta, recepción luminosa— y el interior se divide en despachos diáfanos. Lo extraño llega en la azotea, plagada de generadores eléctricos, y en una de sus plantas: alineados como estanterías, decenas de dispositivos bufan en sus tareas, varios climatizadores retruenan con su motor y una constelación de luces titila entre rejas metálicas.Casi todo lo que uno hace desde que se levanta hasta que se acuesta (seleccionar una aplicación que sintonice las noticias, encontrar una dirección concreta o ponerse una serie antes de dormir) pasa por aquí. Este inmueble situado en el extrarradio de Madrid, perteneciente a la empresa Interxion: A Digital Realty Company, es lo que se conoce como Centro de Procesamiento de Datos, CPD en su acrónimo y Data Center en inglés. Una instalación que centraliza las operaciones digitales de distintas compañías y que su director general, Robert Assink, denomina como "un hotel para máquinas"."Es donde otras empresas alojan su infraestructura tecnológica", añade Assink a Sputnik desde una de las salas de reuniones. Para continuar la explicación, el director general de Interxion cuenta que las empresas tienen aquí su espacio para interconectar las aplicaciones: "Lo que le decimos a un profano es que es como Aena en Barajas [el aeropuerto de Madrid], que no tiene las aerolíneas pero gestiona las pistas, las terminales, los aparcamientos y demás con un nexo el común: el viajero. Aquí es igual: gestionamos todo lo que los clientes quieren para que le llegue al usuario. Interconectamos, almacenamos, resguardamos y procesamos".A su lado, Raquel Figueruelo lo asemeja a un nodo ferroviario. "Somos nudos de intercambio: antes se transportaban y almacenaban bienes, ahora son datos. Y nosotros tenemos el cruce de vías", afirma la directora de márquetin. Para eso necesitan las plantas con los equipos y el tejado con los motores. Cada cliente ocupa, bajo demanda, un hueco determinado. Y existe una seguridad especial: aparte del cuidado a catástrofes naturales como temblores o incendios, se mantiene una temperatura concreta y se guarda con celo el acceso a cada estancia, llamada cubo."No dejamos que haya partículas en el entorno", apunta Figueruelo detallando cada medida y cada aparato dedicado a la seguridad: hay máquinas que enfrían, un estudio sobre la situación geográfica del bloque, tanques con capacidad de generar energía durante tres días de forma autónoma y un código para atravesar cada puerta. "Tenemos la responsabilidad de lo físico, no del software. Eso es suyo y no depende de los Centros de Datos", indica Assink como respuesta a un probable robo de información sensible, propio de hackers. Tampoco están relacionados con caídas del sistema como la de Whatsapp e Instagram.Interxion, de hecho, es la primera en el país. Lleva desde el año 2000 y suma unos 100 empleados entre los perfiles técnicos, administrativos o de ingeniería. Según explican los responsables a Sputnik, el número de clientes se sitúa en torno a 400. "Están todos los servidores de red y telefonía o algunas plataformas audiovisuales", anota Assink sin desvelar nombres. En los últimos años el crecimiento se mantiene en un 10 o 15%. Y en 2021 esperan facturar 45 millones de euros: el mercado, dicen, está a favor. No solo ayuda la proliferación de servicios digitales, sino que España empieza a ser visto como un centro neurálgico. En esta compañía, por ejemplo, tienen tres centros y están construyendo un cuarto."Ha habido unas tres etapas en nuestra trayectoria", analiza Assink. Despegó de 2000 a 2008, con la liberalización del sector frente al monopolio vigente. Con la crisis económica, su función era más de externalización. Las empresas, señalan, perdieron capacidad económica, pero lo digital se mantuvo. A partir de 2012 llegó el estallido: videojuegos, apuestas, redes sociales, streaming o las compañías más tradicionales. "Aquí están Correos, Ferrovial, FCC o los supermercados", detalla. En 2020, con la pandemia, no se paró. Al revés: el teletrabajo impulsó su labor, agilizando esta transmisión de datos (según DE-CIX, el principal operador mundial de puntos de intercambio de internet, el uso de la Red en España aumentó un 50% entre marzo de 2020 y marzo de 2021).Y hay otro factor importante, tanto para Interxion como para el resto del gremio: la inversión extranjera se ha fijado en estas latitudes. "España y el sur de Europa están al alza. Se habla de que es estratégico por fiabilidad energética y buena conectividad. Eso lo sitúa en un buen puesto respecto a otras regiones de Europa. Estamos en un buen momento tecnológico y las empresas siguen mirando a la nube. Hay un nivel en el que tenemos mucho por hacer en todos los ámbitos, desde el big data o machine learning como en el de ciberseguridad, que requieren muchos profesionales", enumera Deepak Daswani a Sputnik.Daswani, ingeniero informático y experto en hacking y ciberseguridad, describe estos lugares como una infraestructura de algo abstracto. "Realmente responden a la evolución de cómo la tecnología pasa del centro de datos tradicional de una empresa u organización a la nube. Servidores como Amazon, Google, Microsoft alojan datos, aplicaciones y servicios de usuario. Ha cambiado el modelo de tenerlos en tu organización, en tu perímetro, a exportarlos a la nube. Y ya no solo que los datos estén aquí, sino aplicaciones y servicios", sostiene, valorando un futuro próspero.Tanto, que algunas de las empresas de este tipo se han unido en Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. Su presidente, Ignacio Velilla, defendía en una entrevista con el diario Cinco Días que el incremento de estos negocios en el país será del 62%. Y que cada euro invertido en uno de ellos repercutía en 12 euros del Producto Interior Bruto (PIB). Esta organización analizó la construcción de centros de datos planificada y anunciada en Europa basándose en 109 proyectos. En total, se abarcarían cerca de 1,5 millones de metros cuadrados de espacio, destinando aproximadamente 2.250 megavatios de potencia. El 54% de estos nuevos proyectos se va a concentrar en España, Portugal, Irlanda, Italia y Suiza.En España, explica Assink, se está instalando el concepto hub: está a la misma altura que Nueva York, tiene protección jurídica y buena "soberanía de datos". Según Spain DC, salvo casos concretos, se concentran en Barcelona, con un 25%, y Madrid, con un 45%. "Aquí se accede rápido, hay unos seis millones de habitantes en la comunidad y supone el 20% de PIB del país", justifica el director general de Interxion, que enumera cada nueva inauguración. Lo corrobora el Data Center Location Index 2021 publicado por Arcadis: Estados Unidos, Japón y Singapur se sitúa en las primeras posiciones del ranquin mundial, pero España se posiciona en el número 30 de los 50 mercados más avanzados, y el primero de Europa del Sur."Durante la pandemia éramos esenciales. El virus ha destapado este negocio", comenta Figueruelo entre cables y ruidos de máquinas. Entre acordes de una melodía a temperatura constante y con un flujo de electricidad que el director de la compañía define como "guapo y bien peinao" se desarrolla la actividad de millones de personas. Las mismas que pasean por las calles de esta zona de la ciudad consultando el tiempo, el menú que pedir o la película que ver después de trabajar en un edificio similar al de Interxion. Un inmueble que, además, funciona metáfora física sobre el cambio de paradigma: antes era una imprenta, de ahí su mimetización con este ambiente industrial, analógico.

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

madrid, datos, intercambio de datos, redes de comunicación, alta tecnología, centro, aplicaciones, 📱 gadgets