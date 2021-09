https://mundo.sputniknews.com/20210924/que-son-las-cookies-y-cuales-son-las-consecuencias-de-aceptarlas-1116414462.html

¿Qué son las cookies y cuáles son las consecuencias de aceptarlas?

Al entrar a un sitio web, se nos pregunta si deseamos aceptar las 'cookies' para poder seguir navegando. ¿Qué implica esto? ¿Es riesgoso? Consultamos a un experto en seguridad de la información.

2021-09-24T22:10+0000

Muchos sitios web han incorporado la pregunta a los usuarios de si desean o no aceptar las 'cookies' para continuar navegando. La mayoría aceptamos sin leer las condiciones, ¿pero a qué datos acceden de nosotros y quiénes lo hacen?Las cookies no son spam ni virus informáticos, sino pequeños archivos de texto que se almacenan en nuestro navegador y obtienen nuestros datos. El objetivo es conseguir información clave para brindarnos información personalizada.El experto en seguridad de la información explicó los riesgos de las cookies de terceros, que pueden "robar la información", cómo protegerse frente a ellas y si debemos o no borrar las cookies de nuestro navegador.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

