https://mundo.sputniknews.com/20211028/mexico-analiza-cobrar-impuestos-por-ganancias-con-criptomonedas-1117617536.html

México analiza cobrar impuestos por ganancias con criptomonedas

México analiza cobrar impuestos por ganancias con criptomonedas

Ante el incremento de operaciones con criptomonedas y el riesgo de que puedan ser usadas para blanquear dinero, autoridades financieras mexicanas e... 28.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-28T14:21+0000

2021-10-28T14:21+0000

2021-10-28T14:21+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

criptomonedas

méxico

💶 divisas

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1117617632_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e5faa30358956b2336a12d3213e0a4fd.jpg

Lo anterior fue confirmado por el director de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Juan Manuel García, durante el webinar La legalidad de los paraísos fiscales organizado por la Universidad Panamericana.De acuerdo con García, actualmente los inversores en criptomonedas no pagan ningún tipo de impuesto, por lo que se necesitan mecanismos para tasar las ganancias por criptoactivos.Juan Manuel García aclaró que es una "creencia errónea" asegurar que este tipo de divisa se usa para lavar dinero, pues actualmente sólo se usan monedas consideradas legales.El pasado 14 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre si México implementará las criptomonedas como lo hizo el Gobierno de El Salvador.Al respecto, el mandatario mexicano consideró que la posición de su gobierno es mantenerse en la ortodoxia y no tratar de innovar mucho."Es cuidar que esté bien el ingreso para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios en el pago de impuestos", aseveró López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20211027/oro-dolar-o-bitcoin-cual-es-la-apuesta-de-las-gestoras-de-inversiones-1117596837.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, criptomonedas, méxico, 💶 divisas, andrés manuel lópez obrador