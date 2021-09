https://mundo.sputniknews.com/20210920/la-ue-impone-una-multa-de-500000-diarios-a-polonia-hasta-que-cierre-una-mina-de-carbon-1116243641.html

La UE impone una multa de €500.000 diarios a Polonia hasta que cierre una mina de carbón

BRUSELAS/VARSOVIA (Sputnik) — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo impuso una multa de 500.000 euros diarios a Polonia hasta que suspenda... 20.09.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno polaco respondió que no va a cerrar la mina."El Gobierno polaco no cerrará la mina Turow. Desde el principio sostenemos que suspender las operaciones de la mina en Turow pondrá en peligro la estabilidad del sistema energético de Polonia. Esto va a tener consecuencias negativas para la seguridad energética, millones de polacos y para toda la Unión Europea", dice el comunicado.A finales de febrero la República Checa acusó a Polonia ante la Justicia de la UE de que la ampliación de su mina de carbón Turow contamina el medioambiente y reduce el nivel de las aguas subterráneas en la zona.En mayo la UE obligó a Polonia a suspender las operaciones de la mina hasta que se resuelva el litigio con la República Checa.Sin embargo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó que el país no va a cumplir con la decisión de la justicia de la UE, ya que hacerlo tendría consecuencias negativas para la República.En junio la República Checa pidió al Tribunal de Justicia de la UE que imponga una multa de 5 millones de euros diarios a Polonia hasta que cese la mina.

