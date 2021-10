https://mundo.sputniknews.com/20211028/brad-pitt-pierde-la-posibilidad-de-recuperar-la-custodia-de-sus-hijos-con-angelina-jole-1117640333.html

Brad Pitt pierde la posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos con Angelina Jolie

Brad Pitt pierde la posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos con Angelina Jolie

2021-10-28T21:21+0000

2021-10-28T21:21+0000

2021-10-28T21:22+0000

La solicitud por parte de la defensa del artista se realizó en septiembre, luego de que se anuló la sentencia emitida por el juez John Ouderkirk, por un conflicto de intereses.Según documentos a los que tuvo acceso la revista People, la Corte Suprema de California negó la solicitud de revisión, sin dar más argumentos.En entrevista para la publicación citada, los abogados del protagonista de Érase una vez en Hollywood aseguraron que no desistirán de sus pretensiones y trabajan en nuevas rutas legales para obtener la patria potestad.Con la decisión del máximo tribunal californiano, la custodia queda en los mismos términos que se acordó en 2018, tras dos años de iniciar el proceso de divorcio. Los términos del acuerdo son confidenciales, pero se sabe que Pitt sólo tiene permitido convivir ciertas horas.En mayo de 2021, el actor consiguió la guardia total de sus hijos, pero la perdió en julio cuando se reportó que el juez Ouderkirk ya había trabajado como asesor no sólo de Pitt, sino hasta de Jolie cuando todavía estaban casados..Aunque la defensa aseguró que la protagonista de Los Eternos sí tenía conocimiento de la relación entre el juez y su exesposo, la Corte determinó anular el acuerdo por la falta de parcialidad del juzgador.La batalla legal por la guardia de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie se ha desarrollado en medio de acusaciones por violencia física en contra del actor, una de las razones por la cual se habría dado el divorcio, según declaró la actriz en una entrevista para The Guardian, en septiembre.

