Jennifer Aniston se sincera sobre su relación actual con Brad Pitt

Al contrario de lo que sugieren los rumores y de lo que desearían muchos de los fanáticos de Pitt y Aniston, los artistas no están juntos otra vez. En una entrevista reciente con el programa de radio The Howard Stern Show, la actriz enfatizó que, pese a que ambos están solteros en la actualidad, siguen siendo solo amigos.Los actores, que estuvieron casados entre los años de 2000 y 2005, se reunieron virtualmente con importantes celebridades en un evento benéfico a finales de 2020. En aquella ocasión, surgieron especulaciones acerca de una "tensión sexual" entre las dos estrellas hollywoodenses.La actriz afirmó en una entrevista con el medio que le gustaría encontrar una nueva pareja, pero que no tiene ningún interés en conocer a una persona a través de las populares aplicaciones de citas.Aniston, quien ya se divorció dos veces, no excluye la posibilidad de volver a casarse, pero no considera el matrimonio una prioridad."No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirse el uno con el otro. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en los documentos legales", afirmó la artista.

