Cenizas de la Amazonía pintan el corazón de Sao Paulo

Cenizas de la Amazonía pintan el corazón de Sao Paulo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — A simple vista es un enorme mural en la medianera de un edificio en el centro de Sao Paulo, como tantos otros que pueblan la ciudad... 27.10.2021

Durante meses recorrió con un pequeño equipo cuatro de los principales biomas brasileños en busca de cenizas (la Amazonía principalmente, pero también el Cerrado, el Pantanal y la Mata Atlántica). La idea no era sólo recolectar la materia prima para la obra, ("La selva en polvo"), sino también sentir de cerca el impacto de la devastación.Mundano confiesa haberse impresionado por el trabajo de los brigadistas voluntarios, que arriesgan su vida para frenar el fuego y suelen trabajar en condiciones muy precarias. "Sentir el calor del fuego me dio un respeto aun mayor por ellos y la voluntad de transformar ese grito de socorro en un homenaje a los héroes y heroínas de nuestros bosques", dice.Versionando a portinariY es que el mural, de 46 metros de altura y 26 de ancho, les rinde tributo haciendo a su vez una relectura de un famoso cuadro del modernista brasileño Cândido Portinari pintado en 1934, "El labrador de café". En lugar del fornido agricultor protagonista del lienzo, aquí la figura central, con la misma postura, es un brigadista con la vista perdida en un horizonte de destrucción.El nuevo mural está lleno de simbolismo: el árbol talado tiene el contorno de Brasil y un grifo, para recordar que los bosques son clave en la generación de agua. Una casita con una calavera alude al poder de los productos agrotóxicos, y el tren del cuadro original fue sustituido por camiones cargando toneladas de madera.Un pequeño grillo alude a las plagas como síntoma del desequilibrio ambiental y también a la palabra en portugués "grilagem", término coloquial que se usa para definir la práctica ilegal de ocupación de tierras públicas que normalmente se deforestan para abrir paso a la ganadería o la agricultura.En el suelo resquebrajado por la sequía además del esqueleto de un caimán luce un megáfono abandonado, "porque no lo estamos utilizando como deberíamos". El detalle más sutil y más impactante está en el cielo. Las humareda que causa el humo forma un S.O.S. sólo perceptible con una mirada atenta. "Es como si el mayor grito de socorro nadie lo estuviese escuchando", apunta Mundano.El desafío de pintar con cenizaA nivel técnico, pintar el mural fue un desafío no sólo por sus dimensiones, sino sobre todo por el producto: ceniza, barniz y agua. Nada más que eso. Primero el artista cribó con cuidado todas las cenizas para apartar impurezas y luego fue clasificándolas en función de su pigmentación para hacer los diferentes tonos de grises. En ese proceso incluso encontró vértebras de pequeños animales que perecieron en el fuego.Después hubo que aplicar varias capas para dar la oscuridad necesaria a algunos elementos, como las botas del brigadista, dado que al diluir la ceniza con agua el color perdía intensidad. Mundano se quita importancia diciendo que no ha inventado nada. Las primeras pinturas de la historia de la humanidad se hicieron con materiales orgánicos.No muy lejos de donde se encuentra este mural (en el número 108 de la calle Capitão Jerónimo Leitão) está otra de las obras más destacadas del artista, también cargada de un fuerte simbolismo. A principios de 2020, un año después de la tragedia de Brumadinho, Mundano produjo un mural de 800 metros cuadrados dedicado a los trabajadores de esa ciudad que es una versión del cuadro "Operários", de Tarsila do Amaral. Lo pintó con el mismo barro tóxico que sepultó cientos de vidas cuando se rompió la represa de la mina.

