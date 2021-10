https://mundo.sputniknews.com/20211027/cachetazo-de-rusia-a-la-soberbia-alemana-1117538428.html

La ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer [AKK], se pasó de la raya: amenazó a Rusia de forma descarada, sin sentido, y de forma... 27.10.2021, Sputnik Mundo

AKK subidita de tonoMareada por los aplausos, o tal vez por su frustración de no haber podido ser la sucesora de 'Frau' Merkel, la ministra de Defensa en funciones de Alemania, disparó a discreción contra Rusia, con aires que recuerdan a una Alemania de un pasado muy lejano cuando creía que podría dominar el mundo.En declaraciones a la emisora Deutschlandfunk, afirmó el jueves 21 de octubre, que desde la OTAN "tienes que dejar muy claro a los líderes de Moscú que, al final, también estás dispuesto a utilizar medios militares. Nadie debería pensar en atacar a los socios de la OTAN en los Estados bálticos o en el Mar Negro".Para explicar esta situación, el Dr. en Sociología, Historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, establece un paralelismo con la característica introducción de las historietas de Asterix.El analista apunta en este sentido que "Rusia está demostrando que puede sobrevivir a las sanciones internacionales, a la continua demonización de los medios occidentales, y ahora a una amenaza que es tremendamente grave en las palabras de Annegret Kramp-Karrenbauer"."Recordemos: Rusia nunca ha invadido un país de la OTAN, Rusia nunca ha lanzado ataques a los países bálticos, Rusia nunca ha puesto su bandera en ninguna capital europea ni mundial en los últimos años. Rusia se ha defendido, como cualquier otro país, de injerencias externas, o ha defendido a la población de su etnia y de su lengua que está siendo oprimida en otros territorios. Algo que cualquier país normal haría por sus ciudadanos y conciudadanos", observa el experto.Respuesta contundente de RusiaDesde Moscú repelieron los misiles lanzados desde Berlín. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, advirtió que "la seguridad en Europa solo puede ser común, sin infringir los intereses de Rusia. Pero hoy es la OTAN la que no está lista para un diálogo en pie de igualdad sobre este tema. Mientras llama a la contención militar de Rusia, la OTAN está reuniendo constantemente fuerzas cerca de nuestras fronteras".Entonces llegó el misilazo de Shoigú: "La ministra de Defensa de Alemania debería saber bien cómo han terminado cosas parecidas para Alemania y Europa". Lapidario. Más fácil, y más claro, no pudo ser.El mismo Shoigú que, un día antes del exabrupto de quien en Alemania es conocida como AKK –durante la reunión conjunta de los Ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia–, había denunciado que EEUU, con el pleno apoyo de sus aliados de la OTAN, ha intensificado sus esfuerzos para modernizar las armas nucleares tácticas y los lugares de almacenamiento en Europa. Y calificó como "particular preocupación" el hecho de que los pilotos de Estados miembro no nucleares de la alianza atlantista participen en ejercicios de uso de armas nucleares. "Vemos esto como una violación directa del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares".Asimismo, Shoigú subrayó que la presencia del bloque militar cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia está creciendo. "El número de vuelos de aviones tácticos y de reconocimiento de las fuerzas aéreas de la OTAN en las zonas colindantes con la Federación de Rusia ha aumentado en un 30%", declaró, al afirmar que anualmente se realizan más de 30 ejercicios cerca de la frontera occidental de la Unión de Rusia y Bielorrusia. "[La OTAN] está atrayendo cada vez más a los países que no son miembros de la Alianza: Georgia, Ucrania, Suecia y Finlandia", denunció.Es decir, todo lo contrario a lo que declaran desde Occidente, y en particular a lo que apuntaban las declaraciones de AKK, quien parece estar viviendo en un universo paralelo.A continuación, el Ministerio de Defensa ruso realizó dos acciones. Por un lado, convocó este lunes al agregado militar de Alemania en Moscú en relación a las declaraciones de AKK sobre la disuasión nuclear de Rusia. Se le entregó una nota y fue informado de que "tales comentarios provocan un aumento de la tensión en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación".Y por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó un comunicado en su página web, donde se puede leer: "El desinterés por un diálogo serio con Moscú sobre la distensión fue demostrada en la víspera de la reunión de la OTAN por la ministra de Defensa alemán, A. Kramp-Karrenbauer, quien subrayó que la OTAN debería mostrar su disposición a utilizar sus fuerzas armadas contra Rusia".Algo que fue complementado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien en rueda de prensa tras reunirse con su homóloga noruega, Anniken Huitfeldt, en su visita al país nórdico, declaró: "La OTAN no es amiga de Rusia, incluso ellos decidieron no ser nuestros amigos al describir a Rusia y China como una amenaza para la organización"."Otros países están viendo que Rusia es uno de los pocos Estados, junto con China y algunos países euroasiáticos, o de América Latina, que le está plantando cara a este gran poder euroatlántico, que critica las supuestas acciones militares o amenazas internacionales de los países que no están bajo su redil, y a la hora de la verdad, lanzan un lenguaje bélico, directo, y además realizan maniobras prácticamente en la frontera de Rusia, aparte de tratar de atraerse, por las buenas o por las malas, a antiguos socios muy cercanos a Rusia: Moldavia, Georgia o Ucrania", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

