Rusia cuestiona a la ministra de Defensa de Alemania que amenaza con usar armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia deploró las recientes amenazas de la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, del posible uso de... 26.10.2021, Sputnik Mundo

"Ahora viene gente que no sabe por experiencia personal, muchos no saben por las historias de sus familias lo que fue la Segunda Guerra Mundial [1939-1945], las consecuencias del uso de las armas nucleares contra las naciones y sus pueblos", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en declaraciones al canal de YouTube Soloviov Live.El pasado 21 de octubre, Kramp-Karrenbauer, que nació 17 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, aseguró que Alemania y otros países de la OTAN estaban dispuestos a emplear armas nucleares contra Rusia.Zajárova subrayó que antes los políticos alemanes no se permitían hacer ese tipo de declaraciones ya que "guardaban cuidadosamente la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el rol de Alemania en esos acontecimientos".Antes los alemanes, insistió, no se permitían ese discurso porque comprendían mejor lo que significaban las armas nucleares, recordaban las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.En la propia Alemania, varios diputados ya han condenado las declaraciones agresivas de su ministra de Defensa y las calificaron de "irresponsables".El 25 de octubre, el Ministerio de Defensa de Rusia entregó al agregado militar alemán una nota de protesta por las polémicas declaraciones de Kramp-Karrenbauer, subrayando que ese tipo de discursos "provocan tensiones en Europa y no contribuyen a la normalización".Cuarteto de NormandíaMoscú no ve ningún sentido en celebrar "una reunión para una reunión" en el marco del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania), aseguró Zajárova.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.

rusia, ucrania, alemania, cuarteto de normandía, armas nucleares, maría zajárova, europa