https://mundo.sputniknews.com/20211027/brasil-el-presidente-contraataca-al-senado-por-acusaciones-sobre-la-pandemia-1117593321.html

Brasil: el presidente contraataca al Senado por acusaciones sobre la pandemia

Brasil: el presidente contraataca al Senado por acusaciones sobre la pandemia

El Fiscal General recibió el informe que acusa a Jair Bolsonaro de nueve delitos de gravedad por su gestión de la crisis del COVID-19. En tanto, el Gobierno de Chile extendió el estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y en Biobío. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

2021-10-27T22:00+0000

2021-10-27T22:00+0000

2021-10-27T22:00+0000

'en órbita'

brasil

chile

jair bolsonaro

corte penal internacional (cpi)

sebastián piñera

congreso de brasil

gobierno de brasil

mapuches

la araucanía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1117597238_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fcdad59500baf62488a1b84402aa2da5.jpg

Brasil: el presidente contraataca al Senado por acusaciones sobre la pandemia El Fiscal General recibió el informe que acusa a Jair Bolsonaro de nueve delitos de gravedad por su gestión de la crisis del COVID-19. En tanto, el Gobierno de Chile extendió el estado de emergencia en La Araucanía y en Biobío. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

Jair Bolsonaro calificó de "payasada" y que "no vale nada" la recomendación del Senado a favor de que afronte cargos penales por su gestión de la crisis sanitaria. El Fiscal General recibió el informe de nueve delitos que incluye "crímenes contra la humanidad", "charlatanería" e incitación al crimen para malversar fondos públicos.El delito más cuestionado por el cual el Senado acusa al jefe de Estado es el de incitar a una pandemia con resultado en muertes. En caso de que la Justicia lo halle culpable, las penas podrían llevarlo a prisión por entre 20 y 30 años. Según el entrevistado, en ese caso es probable que no se apliquen en el corto plazo.El experto se refirió a este proceso de inculpación a Bolsonaro, que requiere del aval del procurador general de la Nación para formalizar la denuncia. "Hasta el momento, la conducta de este funcionario ha sido de alivianar la culpabilidad del mandatario. Es muy probable que no llegue a nada", acotó.Respecto a esta situación, los senadores avanzan en presentar la denuncia en otros órganos "como la Policía Federal, los ministerios públicos estaduales y hasta en la Corte Penal Internacional en La Haya. El objetivo es profundizar en las investigaciones".En tanto, el expresidente estadounidense Donald Trump apoyó al brasileño, quien supo ser su aliado político. "Brasil tiene suerte de tener a Bolsonaro trabajando para ellos. ¡Es un gran presidente y nunca defraudará a su gente!", indicó el norteamericano.Brasil es el segundo país del mundo —detrás de EEUU— en cantidad de muertes por coronavirus, más de 606.200. Según el informe del Senado, al menos 120.000 de estos decesos responden a las políticas sanitarias fallidas de Bolsonaro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la extensión en Chile del estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío. Y además novedades en el juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

brasil

chile

la araucanía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, chile, jair bolsonaro, corte penal internacional (cpi), sebastián piñera, congreso de brasil, gobierno de brasil, mapuches, la araucanía, carabineros de chile, pandemia de coronavirus, аудио