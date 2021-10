https://mundo.sputniknews.com/20211021/delitos-de-pandemia-en-brasil-bolsonaro-no-corre-riesgo-de-impeachment-1117391236.html

Delitos de pandemia en Brasil: "Bolsonaro no corre riesgo de impeachment"

El presidente afirmó que su Gobierno "hizo lo correcto" frente a la crisis sanitaria, luego de que una Comisión del Senado pidió denunciarlo por 10 delitos. En tanto, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso se negó a comparecer ante el Congreso por el caso de los Papeles de Pandora. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

Jair Bolsonaro criticó el informe final de la Comisión del Senado encargada de investigar la gestión del Gobierno ante la pandemia. El mandatario se declaró "inocente" ante los 10 delitos presentados en contra de su Ejecutivo.Entre los cargos se destacan "crimen de lesa humanidad", "homicidio por omisión", "genocidio de indígenas" y "uso irregular de fondos públicos". La pandemia en Brasil mató a más de 604.000 personas y se superaron los 22 millones de contagios.El entrevistado lamentó que, pese a la importancia de los contenidos del informe, el hecho tenga un mayor impacto a nivel internacional que dentro de Brasil. De hecho, consideró que en el país "se discute si el informe podría usarse en una eventual Corte Penal Internacional".Ruas explicó que este documento ahora "deberá ser enviado al Ministerio Público, organismo responsable en tramitar cualquier acusación efectiva. No son claras las consecuencias para el presidente", acotó.Para el experto brasileño, Bolsonaro "no corre riesgo de un proceso de impeachment. La mayor fuerza de las acusaciones es política y crea elementos adicionales para debilitar su imagen nacional e internacional".En tanto, Ruas se refirió a la "tradición sólida" de la nación sudamericana en materia de vacunación, demostrada en caso de la pandemia del COVID-19 pese a los esfuerzos del presidente por "boicotearla".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el escritor y analista político venezolano Orlando Romero Harrington sobre el caso de extradición de España a EEUU de Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela. Y además conversamos con el analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno sobre la negativa de Guillermo Lasso a comparecer ante el Congreso por el caso de los Papeles de Pandora, en tanto el país está bajo estado de excepción para combatir el narcotráfico.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

