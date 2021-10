https://mundo.sputniknews.com/20211026/reconciliacion-de-colombia-un-cantico-que-victoria-sur-lleva-implicito-en-grammy-latino-1117509552.html

Reconciliación de Colombia, un cántico que Victoria Sur lleva implícito en Grammy Latino

Victoria Sur cuenta editó seis álbumes de manera independiente, sin el respaldo de una disquera, algo que destaca como parte del empoderamiento femenino que también caracteriza a las mujeres de donde es oriunda: Armenia (Quindío, centro-oeste), en el corazón cafetero de Colombia.Dueña de un carisma sensible y una personalidad madura que reflejan la inspiración que ha recibido de mujeres compositoras latinoamericanas como Isolina Carrillo, Chabuca Grande, Violeta Parra y Consuelo Velázquez, Victoria Sur asegura que el No ganó en el plebiscito por los miedos de los colombianos a perdonarse y a sanar."Sentí desde ese momento una gran responsabilidad como artista de hacer parte de esa construcción de un nuevo país desde la esperanza, desde la narración, desde canciones que nos mantengan viva la esperanza y que también nos cuenten nuestros propios dolores", dice.Cosas de niñosPero contrario a lo que puede pensarse, Victoria no está nominada al Grammy Latino 2021 por cuestiones de adultos, como la violencia, sino, por el contrario, por cosas esencialmente de niños: los arrullos.En efecto, su más reciente producción, "Nanas Consentidoras", integrado por una decena de canciones en las que predomina el canto a capela como una forma de arrullo para dormir a los bebés, está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños, algo que en esencia no tiene nada que ver con el conflicto colombiano... ¿O sí?"Si bien 'Nanas Consentidoras' no es un disco creado a partir de la violencia en Colombia, sí pienso que cuando una persona entra en estos estados de violencia muy seguramente está desconectada de su niño interior, de esa parte pura del alma infantil que tuvieron en algún momento de sus vidas", explica.La artista considera que en medio de la sordidez de una violencia como la que se vive desde hace décadas en Colombia, nunca está de más que los adultos puedan sanar el alma con canciones infantiles. Y la verdad es que la idea resulta sugestiva."Es un álbum para la vida que bien puede ser escuchado por los adultos para que nos arrope y nos consienta. Son cantos que sanan el corazón de las personas. Es volver a la ternura, a esa alma y corazón sencillos", explica.La voz es el eje de Nanas Consentidoras, un disco que presenta un sonido distinto a sus producciones anteriores: los instrumentos la acompañan muy sutilmente, como ocurre con las guitarras, una marimba pequeña y la kalimba, sin olvidar el tiple, que le imprime un dejo indígena muy andino a la música.En el álbum de Victoria Sur también aparecen sonidos de la naturaleza, especialmente grillos y pájaros, incluso las voces de sus hijos, Valentina y Sebastián, que hoy en día tienen 9 años de edad y quienes desde 2015 son testigos de esta producción independiente que inició en Bogotá y que permaneció detenida cinco años, tras lo que fue retomada por la artista en el 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y de regreso en Armenia.Paz, un recorridoVictoria admite que siente la nominación al Grammy Latino como un reconocimiento a su trayectoria, la cual inició a los 10 años de edad y que la ha llevado a compartir espacio con artistas como Susana Baca, una destacada representante del folclore peruano.Junto con Baca, Victoria interpretó recién un sencillo surgido de la adaptación musical del poema "Camino de la patria", del colombiano Carlos Castro Saavedra (1924-1989), llamado en su época "el poeta de la paz", el cual habla con dulzura a quienes padecieron los dolores de la guerra, una tarea que Victoria asegura que continuará a lo largo de su carrera artística."Me recuerdo en mi infancia muy tímida. Vengo de una cultura bastante conservadora y el campo de libertad más grande para mí ha sido la música. He realizado viajes infinitos a territorios sonoros muy diversos. Hay quienes agradecen esa libertad con la que hago mis propuestas independientemente de etiquetas", confiesa.Para ella, estar nominada al Grammy Latino 2021 es en sí mismo "un gran reconocimiento" que recibe con alegría y que espera poder desbordar el día de la premiación, el próximo 18 de noviembre, mientras que anhela con producir nuevos álbumes independiente con los cuales pueda aportar a la reconciliación de todo un país.

