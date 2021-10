https://mundo.sputniknews.com/20211026/los-alimentos-que-no-debes-comer-nunca-si-padeces-problemas-cardiacos-1117517395.html

Los alimentos que no debes comer nunca si padeces problemas cardíacos

La alimentación está directamente asociada con la buena salud del corazón. Hoy te contamos cuáles son los alimentos que debes excluir de la dieta si padeces... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cobran casi 18 millones de vidas anualmente. Entre los principales factores de riesgo conductuales de estas condiciones se encuentra la dieta malsana, agrega el ente.La nutricionista rusa Elena Solomátina explicó qué alimentos las personas que padecen problemas cardíacos deben evitar para tener una mejor salud.En primer lugar, la especialista puso de relieve que estos individuos "no deben abusar de los alimentos salados". La OMS recomienda que una persona no ingiera más de cinco gramos de sal al día, pero en el caso de los cardíacos esta cantidad se reduce aproximadamente a la mitad, subraya la médica.Los alimentos ricos en sal que se deben evitar siempre que sea posible son los encurtidos, los embutidos, las salsas y algunos tipos de pasta, entre otros.La nutricionista recomienda excluir de la dieta también los alimentos ricos en grasas saturadas, ya que ellas "son especialmente peligrosas" para nuestro organismo cuando se oxidan. En particular, la médica aconseja mantenerse lejos del aceite de palma, la margarina y la grasa alimentaria.Según la médica, los cardíacos también deben abstenerse de los alimentos con altos niveles de azúcar. Esta sustancia, explica la especialista, destruye el endotelio vascular, provocan inflamación y el depósito de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, del colesterol malo.Cualquier potenciador del sabor, colorante, saborizante y conservante también debe agregarse a la lista de los alimentos prohibidos. Pueden provocar estrés oxidativo en el organismo y también promover el desarrollo de enfermedades cardíacas y vasculares, concluyó Elena Solomátina.

