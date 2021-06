https://mundo.sputniknews.com/20210625/estos-son-los-alimentos-buenos-para-la-salud-de-tu-corazon-1113517000.html

Estos son los alimentos buenos para la salud de tu corazón

Los expertos del portal sobre vida saludable My Health Reads identificaron cuáles son los alimentos más adecuados para mejorar el funcionamiento del sistema... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T01:00+0000

2021-06-25T01:00+0000

2021-06-25T01:00+0000

estilo de vida

alimentación

corazón

alimentos

salud

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1112611102_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5b54b12f444823a1e779ccde42eb8e83.jpg

Estos alimentos no solo mejoran la salud del corazón, sino también la de todo el sistema vascular y estabilizan la tensión arterial.NaranjasLas naranjas son buenas para el funcionamiento del corazón. Contienen mucha vitamina C, fibra, potasio, pectina y nutrientes esenciales para el cuerpo. Un vaso de zumo de naranja te permitirá liberarte del colesterol excesivo, regular la presión arterial, recibir una cantidad suficiente de sodio y neutralizar proteínas innecesarias.Coles Las verduras de esta clase son ricas en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y fibra. Además, puedes incluir esta verdura en una gran variedad de platos.AjoEl ajo no solo agrega sabor a tus platos, sino que disminuye la presión arterial, impide el taponamiento de las arterias y los vasos, y estimula la elaboración de enzimas. TomatesLos especialistas recomiendan comer tomates que contienen licopeno porque este protege las células, así como otros antioxidantes, vitaminas A y C, ácido fólico y beta-caroteno. El licopeno también ayuda a eliminar el colesterol malo y disminuye el riesgo de un ataque cardíaco, ya que regula la presión arterial.DátilesEste alimento también ayuda a reducir el riesgo de ataques cardíacos y protege contra la ateroesclerosis. Si incluyes dátiles en tu dieta, no solo protegerás tu corazón, sino que también mantendrás niveles saludables de triglicéridos, así como los de azúcar en la sangre.ChocolateEste alimento no solo hace feliz a tu paladar, sino también a tu corazón ya que reduce el riesgo de un accidente cerebrovascular, la hipertensión y regula la presión arterial. El flavanol, que contiene el chocolate negro, aporta a la flexibilidad de los vasos sanguíneos y previene las enfermedades cardíacas.LentejasEstas legumbres son buenas para tu corazón. Si las agregas a tu dieta, reducirás el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y presión arterial alta. Son ricas en potasio, proteínas y magnesio. Por lo tanto, disminuyen el riesgo de tener colesterol alto.SardinasLas sardinas son ricas en nutrientes y fortalecen el corazón. También contienen una gran cantidad de ácidos grasos omega-3 que ayudan al cuerpo a regular los triglicéridos. También este alimento aumenta el nivel de las HDL y el colesterol saludable en tu cuerpo.AlmendrasLas almendras fortalecen las funciones cognitivas del cerebro y la memoria, según las investigaciones. Además, disminuyen el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, reducen el colesterol y absorben lipoproteínas de baja densidad o LDL.Otros alimentos buenos para el corazón que recomiendan los científicos son el brócoli, el café, el arándano rojo, los higos, el pimiento de piquillo, el jengibre y las manzanas, entre otros.

alimentación, corazón, alimentos, salud