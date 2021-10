https://mundo.sputniknews.com/20211025/los-memes-se-ensanan-con-el-barcelona-tras-caer-ante-el-real-madrid-en-el-clasico-1117465856.html

Los memes se ensañan con el Barcelona tras caer ante el Real Madrid en el clásico

Los memes se ensañan con el Barcelona tras caer ante el Real Madrid en el clásico

El Real Madrid se impuso al Barcelona en el primer clásico de la temporada. También lo hizo en la batalla digital, en la que los culés fueron vapuleados por... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T10:26+0000

2021-10-25T10:26+0000

2021-10-25T10:35+0000

españa

⚽ deportes

fc barcelona

real madrid

fútbol

memes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1117466313_0:75:1435:882_1920x0_80_0_0_8637b4cdf2347c8692f313909505f8c9.jpg

El Real Madrid volvió a sacar pecho en el clásico. El conjunto merengue se llevó por cuarta vez consecutiva el duelo ante el FC Barcelona. Esta vez en el Camp Nou y ante un Barça que no pasa por su mejor momento. Con un 1-2, el equipo que entrena Carlo Ancelotti anotó tres puntos en el casillero. Por su parte, el técnico blaugrana, Ronald Koeman, evidencia su dificultad para ganar a las grandes potencias futbolísticas.El partido no será el más brillante y entretenido que se recuerde. Los jóvenes coparon las escuadras de ambos equipos, pero con diferente resultado. Frente a un Vinicius veloz, un Ansu Fati cansado y que acabó con molestias en la rodilla. El brasileño trastornó a la defensa culé y fue clave en el primer gol del partido, marcado por David Alaba, otra de las figuras clave del encuentro. Sentenció el duelo Lucas Vázquez. El Barcelona pudo embellecer el resultado en el último minuto gracias al tanto de Sergio Agüero, el primero del argentino con la camiseta blaugrana.Más de 90 minutos de fútbol sobre el césped, pero horas en redes sociales. El clásico se juega también en Twitter y los mensajes sirven de fogueo entre las hinchadas. La victoria digital suele coincidir con el ganador del choque. El derrotado suele recibir la peor parte. En este caso, el club catalán. En concreto, Koeman, uno de los señalados.No obstante, el técnico no es el único. Eric García, Ansu Fati u Óscar Mingueza han tenido su cuota de burlas por parte de los usuarios de las redes sociales. La mayoría relacionadas con las dificultades para controlar a Vinicius durante el partido.El primer clásico de la temporada deja al Real Madrid a un punto del liderato. El Barcelona se conforma con la novena plaza de la tabla. Ninguno de los dos puede apropiarse del término regularidad, ya que ambos tienen vaivenes. Sin embargo, el conjunto blanco parece tener más clara la dirección que debe tomar en las próximas semanas. Los catalanes todavía intentan enderezar el timón tras la salida del que fuera su capitán.

https://mundo.sputniknews.com/20211024/barcelona-pierde-contra-el-real-madrid-en-el-primer-clasico-sin-messi-1117458618.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fc barcelona, real madrid, fútbol, memes