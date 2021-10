https://mundo.sputniknews.com/20211025/cuba-califica-de-provocador-y-subversivo-el-papel-de-la-embajada-de-eeuu-en-la-habana-1117463901.html

LA HABANA (Sputnik) — El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de provocador y violatorio el papel de la embajada de... 25.10.2021, Sputnik Mundo

“La Embajada de Estados Unidos está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política. Es un comportamiento provocador y violatorio de la Convención de Viena. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de la Embajada” subrayó el canciller cubano en su cuenta de la red social de Twitter.Las autoridades cubanas han denunciado que en la sede diplomática estadounidense en La Habana son frecuentes las reuniones de funcionarios de ese país con líderes de grupos opositores, a los que brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y financiero.“En sus plataformas comunicativas, incluidas las redes digitales, emiten a diario pronunciamientos ofensivos que constituyen entrometimientos abiertos en los asuntos internos de la isla”, aseguró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en su discurso durante la clausura del II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.El mandatario de la isla también acusó a la embajada de EEUU de emitir información dirigida a difamar a Cuba en temas de derechos humanos.Díaz-Canel denunció además los esfuerzos de Washington por identificar y promover a líderes jóvenes, prepararlos en el extranjero, con el fin de utilizarlos para impulsar, dijo “sus ideas antisocialistas, procapitalistas y neoliberales”.Estas acciones forman parte de una guerra no convencional contra Cuba, que se acompañan de las sanciones impuestas por la Casa Blanca, el empleo de la mentira y la calumnia para campañas de descrédito, y de imágenes distorsionadas de la realidad, y el intento de asfixiar económicamente al país.“No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerza en situación de crisis. Tales acciones pretenden regresar al país a un tiempo histórico de subyugación al cual nunca regresaremos”, enfatizó Díaz-Canel en el pleno partidista.El pasado 22 de octubre Juan González, principal asesor para América Latina del presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó al Gobierno de La Habana con aplicar más sanciones si llevaba a los tribunales de justicia a los promotores de la marcha opositora convocada para el 15 de noviembre, desautorizada por las autoridades de la isla por considerarla ilegal.“Que sepan los imperialistas que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar, al que no le asustan las amenazas”, enfatizó Díaz-Canel.Los vínculos Cuba-EEUU se han tensado aún más después de los disturbios producidos en varias ciudades cubanas el pasado 11 de julio, y que han subido de tono después que el Gobierno de la isla desautorizó una marcha convocada para el próximo 15 de noviembre por considerarla ilegal y de responder a intereses desestabilizadores de Washington.

