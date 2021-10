https://mundo.sputniknews.com/20211022/canciller-cubano-rechaza-amenazas-de-eeuu-y-asegura-que-su-pais-no-se-dejara-intimidar-1117441857.html

Canciller cubano rechaza amenazas de EEUU y asegura que su país no se dejará intimidar

LA HABANA (Sputnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones emitidas por un alto funcionario del Gobierno de EEUU, y... 22.10.2021, Sputnik Mundo

"Un alto funcionario del Gobierno de EEUU, en abierto acto de injerencia, vuelve a cometer el error de amenazar a Cuba. Además de constituir un acto contrario a la Carta de la ONU, la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos, ni nos dejamos impresionar por amenazas", escribió Rodríguez Parrilla en su cuenta de la red social Twitter.En su mensaje, el titular de Exteriores no menciona el nombre del funcionario de la administración estadounidense al que se refiere, ni precisa qué tipo de amenaza se lanzó contra Cuba.Coincidentemente, el principal asesor para América Latina del presidente estadounidense, Joe Biden, el colombiano Juan González, aseguró el viernes en entrevista con la agencia EFE, que EEUU respondería con sanciones si se "violan los derechos fundamentales" del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la marcha opositora convocada para el 15 de noviembre, desautorizada por las autoridades de la isla por considerarla ilegal.Las declaraciones de González salen a la luz un día después de que la Fiscalía cubana advirtiera a los organizadores de la marcha sobre las consecuencias legales en caso de insistir en su realización."Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promotores de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República (...) inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente", expresa un comunicado del ente jurídico emitido el jueves.Por su parte, el asesor de Biden comentó en su charla con EFE que tienen intención de responder a "aquellos individuos que estén involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano"."El futuro de Cuba no se va a determinar desde Washington, (pero) nosotros estamos totalmente comprometidos en apoyar, respaldar y fortalecer la voz del pueblo cubano que quiere un cambio", agregó González.En respuesta al tuit enviado por Rodríguez Parrilla, el director general de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, responsabilizó a Washington por la organización de la marcha opositora en la isla."Es difícil que aún a alguien le quede duda sobre quién está detrás de la farsa de la marcha. Muy difícil que alguien pueda pensar que un gobierno que se respete permitiría una provocación desestabilizadora de esa naturaleza de parte de una potencia extranjera", subrayó Fernández de Cossío.La movilización opositora es convocada en ocho de las 16 provincias de la isla por la plataforma digital Archipiélago, sin reconocimiento legal en el país.El Gobierno cubano rechazó la marcha bajo el argumento de que estas movilizaciones procuran generar inestabilidad y crisis en la isla.Según las autoridades, algunos de los organizadores de la marcha estuvieron vinculados con los disturbios violentos que sacudieron varias ciudades del país el pasado 11 de julio.También se los acusa de tener estrechos vínculos con organizaciones y grupos de exiliados cubanos residentes en EEUU, que buscan derrocar por la fuerza al Gobierno de la isla, o a través de la aplicación de "golpes blandos", como los escenificados en varios países de Europa Oriental y el Medio Oriente.

