Líder opositor ucraniano advierte que la crisis energética ya afecta al país

KIEV (Sputnik) — El líder de la oposición ucraniana Víctor Medvedchuk, aseguró que la crisis energética llegó ya al país que no cuenta con las reservas... 24.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-24T17:29+0000

2021-10-24T17:29+0000

2021-10-24T17:29+0000

economía

ucrania

gas

"La crisis energética no se acerca, la crisis ya está aquí porque Ucrania hoy en día no está preparada para garantizar los recursos energéticos a la población y a las compañías del país", señaló Medvedchuk en un comunicado publicado en el sitio web de su partido Por la Vida.Ante el aumento de las tarifas de la energía, el opositor calificó de inepto al Gobierno liderado por el presidente Volodímir Zelenski."A este Gobierno le falta profesionalismo, es inepto (...). No entendió que podían presentarse estos riesgos para los que hay que prepararse", subrayó.En septiembre la tarifa de la electricidad para las empresas se elevó casi un 70% en comparación con el mes anterior. Muchas de las plantas eléctricas usan gas para generar electricidad.Los precios del gas en el mercado europeo se dispararon en los últimos meses, marcando máximos históricos. Si a inicios de mayo se situaba en 300 dólares por 1.000 metros cúbicos en el TTF holandés, el mercado de referencia en el continente, estos días supera los 1.000 dólares.Ucrania importa gas desde los países de la Unión Europea.

ucrania

