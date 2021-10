https://mundo.sputniknews.com/20211006/putin-rusia-sobrecumplira-en-2021-sus-compromisos-de-trasiego-de-gas-a-traves-de-ucrania-1116801857.html

Putin: Rusia sobrecumplirá en 2021 sus compromisos de trasiego de gas a través de Ucrania

Putin: Rusia sobrecumplirá en 2021 sus compromisos de trasiego de gas a través de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia seguramente sobrecumplirá este año sus obligaciones contractuales sobre el bombeo de gas por el sistema de transporte ucraniano... 06.10.2021, Sputnik Mundo

En una reunión dedicada a las cuestiones energéticas, este miércoles, 6 de octubre, el líder ruso destacó que últimamente aparecen varias especulaciones en torno al trasiego de gas ruso por el territorio ucraniano."Se puede afirmar con seguridad que [en 2021] sobrecumpliremos nuestras obligaciones contractuales relativas a los suministros de gas por el territorio de Ucrania", dijo Putin, al recordar que el volumen referente es de 40.000 millones de metros cúbicos anuales.Según el presidente, en los primeros nueve meses del año en curso, la compañía energética rusa Gazprom aumentó en más del 8% el volumen de tránsito de gas a través del país vecino.Sin embargo, continuó, no sería rentable incrementar este índice aún más ya que el bombeo por los nuevos sistemas sale más barato, aproximadamente en 3.000 millones de dólares al año para el volumen correspondiente.Rusia y Ucrania firmaron en diciembre de 2019 varios acuerdos sobre la continuación del tránsito de gas vía Ucrania, incluido un contrato por cinco años, según el cual Gazprom garantiza el trasiego de 65.000 millones de metros cúbicos de gas en el primer año y 40.000 millones de metros cúbicos anuales durante los restantes cuatro años.Con la construcción del nuevo gasoducto Nord Stream 2, que permite transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas desde Rusia a Alemania por el fondo del mar Báltico, Ucrania teme perder sus ingresos e insiste en que el contrato sea extendido por al menos 15 años.A su vez Moscú sostiene que el acuerdo estará vigente hasta su vencimiento en 2024 y asegura que no prevé renunciar por completo al tránsito ucraniano incluso más allá de esa fecha. Estabilización del mercado energético mundialRusia está dispuesta a trabajar para estabilizar los precios del mercado energético global teniendo en consideración todas las partes interesadas, declaró Putin.El presidente resaltó la situación actual en el mercado energético europeo como otro claro ejemplo de que los actos políticamente precipitados son inaceptables en cualquier ámbito."Especialmente en materia de suministro de energía de la que depende directamente el funcionamiento sostenible de las empresas, el bienestar y la calidad de vida de millones de personas", subrayó Putin.El mandatario ruso recordó que el mercado energético global "no soporta el bullicio y las vacilaciones" y que Rusia tiene planes de inversión a largo plazo en este sector económico."Por eso los actos drásticos e imprudentes pueden llevar, y viendo la situación actual del mercado, ya llevan a un serio desequilibrio. Como este que podemos observar ahora en el mercado energético europeo, donde este año varios factores desfavorables se han desarrollado simultáneamente", constató.El presidente especificó que entre los desfavorables factores está el rápido desarrollo de la economía después de la crisis que impulsó la demanda energética, el pasado duro invierno que supuso una disminución de las reservas de gas natural en Europa y la reducción de la energía eólica.

Jose Gutierrez Si lo dice Putin se cumple. Si lo dice el amlo, seguro que no sabemos que irá a suceder. 1

1

