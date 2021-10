https://mundo.sputniknews.com/20211023/paises-de-celac-inician-plan-para-garantizar-un-acceso-igualitario-a-vacunas-1117442804.html

Países de CELAC inician plan para garantizar un acceso igualitario a vacunas

Países de CELAC inician plan para garantizar un acceso igualitario a vacunas

SANTIAGO (Sputnik) — Los 32 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños iniciaron el Plan de Autosuficiencia Sanitaria, una estrategia para... 23.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-23T01:30+0000

2021-10-23T01:30+0000

2021-10-23T01:30+0000

américa latina

celac

vacunación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110680323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c7dda142693e269aa66dfc6754371696.jpg

"Los países de la región iniciaron hoy el proceso de implementación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, aprobado por unanimidad por los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países de CELAC", informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que coordinó y organizó el encuentro en el que se dio el puntapié inicial a la iniciativa.El plan tiene tres objetivos principales: crear mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio, una plataforma regional de ensayos clínicos, y un mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales.La medida busca fomentar la creación de consorcios para el desarrollo y producción de vacunas y promover flexibilidades normativas para acceder a las propiedades intelectuales de los productos, no solo para los fármacos contra el COVID-19 sino que para todos ellos en general.La secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, explicó en el encuentro que ésta fue la primera de varias reuniones regionales que se llevarán a cabo, en las que no solo se invitarán autoridades de Gobierno sino que también a investigadores, representantes de industrias farmacéuticas, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la temática sanitaria."El 87 por ciento de las importaciones de medicamentos proviene de fuera de la región, la escala de un mercado regional integrado es crucial para el éxito de una estrategia de producción nacional, necesitamos usar el poder de compra del sector público como instrumento de desarrollo de cadenas productivas regionales", añadió.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.A nivel global son 242.348.657 los casos confirmados y 4.927.723 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/america-latina-se-propone-producir-vacunas-para-quebrar-la-desigualdad-1116585290.html

https://mundo.sputniknews.com/20210922/brasil-destaca-seleccion-de-oms-para-producir-vacunas-contra-covid-19-en-america-latina-1116301698.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celac, vacunación