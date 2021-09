https://mundo.sputniknews.com/20210929/america-latina-se-propone-producir-vacunas-para-quebrar-la-desigualdad-1116585290.html

América Latina se propone producir vacunas para quebrar la desigualdad

América Latina se propone producir vacunas para quebrar la desigualdad

La pandemia dejó expuesta las vulnerabilidades y los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe en el área sanitaria.

américa latina

vacuna

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19

firmas

industria farmacéutica

La crisis sanitaria reveló la insignificante solidaridad internacional, con poco apoyo de los países desarrollados y escasa relevancia del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX).Pese a que hubo una importante participación de la población de la región en ensayos clínicos de laboratorios internacionales, esa colaboración de miles de personas no implicó mayor acceso a las vacunas para los países.Una prueba de esa desigualdad en el tratamiento se encuentra en que la región de América Latina y el Caribe comenzó tarde a vacunar y algunos de los países todavía no tienen acceso fluido de vacunas.En un texto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se plantea una perspectiva de urgencia ante la pandemia de COVID-19 con el imperativo de acelerar los procesos de vacunación, para lo cual se requiere mejorar el acceso y facilitar las campañas de inoculación.DesigualdadYa se dispone de varias vacunas eficaces contra el COVID-19 y se estima que con la capacidad de producción global se podrían satisfacer los requisitos de vacunación a nivel mundial. El problema ya no es contar con una vacuna eficaz, sino asegurar, acelerar y aumentar la escala de su producción y distribución a nivel mundial.En la pandemia, un país puede adquirir las vacunas mediante tres mecanismos: acuerdos directos entre su gobierno y los fabricantes, compras agregadas entre países y participación en el mecanismo COVAX, sin contar las donaciones.Al 31 de agosto de 2021, en el mundo se contabilizaban 15.600 millones de dosis comprometidas mediante contratos individuales, negociaciones en bloque y el COVAX. Aunque con esa cantidad de dosis se podría vacunar a toda la población mundial, su distribución es muy sesgada.Una estrategia común de los países ricos ha sido establecer compromisos de compra anticipada de vacunas, incluso cuando estas estaban en fase de investigación, y de esta forma asegurar un acceso privilegiado al momento en que estuvieran disponibles.Un informe de Amnistía Internacional advierte que hay una alta concentración en países ricos. El 39% de estos compromisos de compra se concentraba en un grupo de países desarrollados, que comprende sólo el 12,9% de la población mundial.Desarrollo de vacunas: el caso de CubaLas investigaciones en Cuba tienen lugar en el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.Un reporte de la Naciones Unidas señala que tres de sus cinco vacunas en desarrollo, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, se encuentran en la fase III de ensayos clínicos y autorizadas para su uso de emergencia.Si bien la fortaleza de Cuba se basa en su experiencia en la investigación y producción de vacunas y medicamentos biotecnológicos, tampoco está exento de dificultades, como el limitado acceso a recursos externos y a otros países para ampliar los ensayos clínicos.Sin embargo, hay avances: la vacuna Abdala ha comenzado su proceso de aprobación en México y hay un acuerdo con el Instituto Pasteur de Irán para realizar ensayos clínicos en dicho país de la vacuna Soberana 02.Producción localEn varios países se han establecido acuerdos con laboratorios internacionales:La ruta programáticaLos países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobaron los "Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe".Se trata de una ruta programática presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa.El plan fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC que se celebró en México, país que ejerce la Presidencia pro tempore del bloque regional.En el discurso inaugural, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador instó a Estados Unidos y Canadá a otorgar vacunas a los países de la región que no han podido proteger a sus pueblos frente al COVID-19 por falta de recursos económicos.El diagnósticoEl plan de autosuficiencia sanitaria busca diagnosticar la magnitud de los retos que enfrentan los países de la región en las esferas sanitaria, económica, social y productiva, y avanzar en líneas de acción para fortalecer las capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en los países de América Latina y el Caribe.Para el desarrollo de la iniciativa, la CEPAL realizó un seguimiento de los avances y problemas para un acceso igualitario a la vacunación. Constituyó un grupo de trabajo integrado por más de 20 expertos de distintos países de la región, realizó un inventario y diagnóstico de las capacidades regionales en el ámbito de la salud.Durante su presentación, Bárcena recordó que la magnitud de la pandemia evidenció las limitaciones del abastecimiento de vacunas y medicamentos, las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.Por ello, "se requiere una coordinación estratégica entre los sectores de salud, economía, industria y finanzas en la región. Es imperativo impulsar el desarrollo y la coordinación entre los sistemas de regulación y se precisa de una visión de integración regional y subregional que garantice mayor autonomía productiva y acceso universal a vacunas", expresó.El rol de la industria farmacéuticaBárcena destacó que las grandes empresas farmacéuticas son líderes del cambio tecnológico, sin embargo, en la región sólo representan el 8% versus el 51% a nivel mundial.La participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos fue de 0,7% en 2020, muy por debajo de su participación en las exportaciones mundiales de todos los bienes ese año (5,4%), mientras que el 87% de las importaciones de medicamentos proviene de fuera de la región.En el corto plazo, la CEPAL identificó acciones inmediatas en tres ámbitos: la coordinación entre las entidades reguladoras nacionales, mecanismos regionales de compra para lograr el acceso universal a vacunas e implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos.Objetivos de mediano y largo plazo:En una perspectiva de mediano y largo plazo, el plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe define tres objetivos específicos:En este contexto, se presentaron siete líneas de acción:Estas propuestas del plano son solo de alcance nacional sino que requieren de la cooperación y la integración regional.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

