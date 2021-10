https://mundo.sputniknews.com/20211022/resulta-que-la-cerveza-es-incluso-peor-para-ti-de-lo-que-pensabas-1117434097.html

Resulta que la cerveza es incluso peor para ti de lo que pensabas

Las investigaciones sugieren que beber cerveza se asocia a problemas de salud que te pueden acompañar durante largo tiempo. ¿Cuáles son? 22.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-22T20:07+0000

2021-10-22T20:07+0000

2021-10-22T20:07+0000

Ninguna cantidad de alcohol es segura para tu cerebroEn un estudio de 2021 citado por el portal Eat This Not That que analizó imágenes cerebrales de más de 25.000 adultos con diferentes niveles de consumo de alcohol, los investigadores de la Universidad de Oxford afirmaron que ninguna cantidad era segura para la salud del cerebro. Y es incluso peor: si el consumo es moderado, lo que generalmente se traduce como una bebida al día para las mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres, es capaz de causar un daño mayor al cerebro de los bebedores de lo que habían reconocido estudios previos.El consumo excesivo de cerveza puede aumentar el riesgo de prediabetesUn estudio de 2012 publicado en Diabetes Medicine determinó que, entre un grupo de 5.128 hombres y mujeres de entre 35 y 56 años, el alto consumo de cerveza se asociaba a un mayor riesgo de prediabetes entre los sujetos masculinos. Los hombres ya tienen un riesgo más elevado de prediabetes que las mujeres, con un 37,4% de los hombres adultos estadounidenses diagnosticados con prediabetes, mientras que ese número es solo del 29,2% en el caso de las mujeres. Teniendo en cuenta que entre el 5 y el 10% de las personas con prediabetes desarrollan diabetes tipo 2, una afección irreversible que afecta al metabolismo energético y aumenta el riesgo de complicaciones como enfermedades cardíacas y renales, para los hombres sería prudente reducir el consumo de cerveza.El consumo de alcohol se asocia a múltiples tipos de cáncerYa sea porque tengas casos familiares de cáncer o simplemente desees reducir el riesgo de esta devastadora condición, reducir el consumo de cerveza podría ser una buena idea.La 14 edición del Informe sobre carcinógenos señala que el alcohol es un carcinógeno conocido, mientras que un informe de 2015 de The Permanente Journal determinó que los bebedores empedernidos de cerveza tenían un mayor riesgo de cáncer de hígado y cáncer de mama.Beber alcohol en exceso puede aumentar el riesgo de muerte prematuraSi deseas vivir una vida larga y saludable, te recomendamos que no bebas cerveza por la noche.Un estudio de 2018 publicado en Alcoholism: Clinical & Experimental Research sugiere que beber una o dos bebidas alcohólicas cuatro veces o más a la semana hizo que los sujetos del estudio fueran un 20% más propensos a morir prematuramente que aquellos que bebían tres veces a la semana o menos. Los investigadores afirman que si uno no quiere renunciar por completo a su bebida favorita, cuando menos consumas, mejor.

