La secretaría de Comunicación de Ecuador dice que Lasso respetará indagación de Fiscalía

La secretaría de Comunicación de Ecuador dice que Lasso respetará indagación de Fiscalía

QUITO (Sputnik) — La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador dijo que el presidente Guillermo Lasso respetará la apertura de una indagación... 22.10.2021, Sputnik Mundo

El 21 de octubre la Fiscalía General abrió una investigación previa por presunta defraudación tributaria en contra de Lasso a partir de la denuncia presentada por el excandidato presidencial del movimiento indígena Yaku Pérez.Pérez solicitó a la Fiscalía que solicite al Servicio de Rentas Internas (SRI) todos los movimientos financieros, los pagos y los impuestos de Lasso, así como de sus familiares más cercanos desde 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato a la Presidencia del país suramericano.El comunicado de la Secretaría de Comunicación añadió que el presidente responderá a la independencia de funciones del Estado y respetará sus labores pues Ecuador tiene un sistema judicial autónomo, como exigen la Constitución y la Democracia.Destacó que el presidente responderá ante los órganos pertinentes para "reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores".El presidente ecuatoriano apareció en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada Papeles de Pandora.Según los Papeles de Pandora, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el Parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.En una reciente carta enviada a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que investiga el caso, Lasso dijo que, como lo afirmó la propia investigación de Pandora Papers, 9 empresas off shore que tuvo en el pasado fueron disueltas y que no tiene ninguna relación de propiedad o Administración con los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust ni con el Banco panameño Bani.Lasso también rechazó "cualquier insinuación" de no haber cumplido con el pago de todos los impuestos y reiteró que en los últimos 15 años ha abonado 588,86 millones de dólares por impuestos y contribuciones.

