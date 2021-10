https://mundo.sputniknews.com/20211006/papeles-de-pandora-que-dicen-y-que-callan-los-documentos-filtrados-1116816620.html

Papeles de Pandora: ¿qué dicen y que callan los documentos filtrados?

Papeles de Pandora: ¿qué dicen y que callan los documentos filtrados?

La investigación divulgada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación reveló la identidad de cientos de políticos, artistas y figuras del deporte que emplean guaridas fiscales para eludir y evadir impuestos.

El escándalo, tal como podía preverse, atravesó continentes y hace temblar gobiernos en todo el mundo. En las últimas horas se conoció que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, será sometido a juicio político por su empleo de guaridas fiscales —como es el territorio de las Islas Vírgenes Británicas— en el proceso de compra de la minera Dominga.Sin embargo, no es más que uno de los 330 políticos del mundo que utilizaron estos mecanismos según la investigación revelada esta semana, la cual también incluye personalidades de la cultura y el deporte.Los documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá o Bahamas—conocidos por su poco control del origen de capitales y por la facilidad para crear sociedades que pagan muy pocos o nulos impuestos— mostraron la vigencia de una práctica que lleva décadas.Para el economista argentino Juan Valerdi, especialista en guaridas fiscales, los datos de la filtración no solo no suponen una novedad sino que constituyen una situación esperable y que no revela el rol de los protagonistas financieros de la trama: las multinacionales, la cuales constituyen dos tercios de los activos en estos territorios.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

