Comisión legislativa de Ecuador insiste en convocar al presidente por caso de Papeles de Pandora

Comisión legislativa de Ecuador insiste en convocar al presidente por caso de Papeles de Pandora

QUITO (Sputnik) — La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador resolvió insistir en el llamado al presidente... 21.10.2021, Sputnik Mundo

Pandora Papers ¿el fin del secretismo bancario? La filtración más grande de archivos de paraísos fiscales en la historia tiene repercusiones en América Latina.Tres presidentes en funciones se vieron involucrados en el escándalo. Telescopio analizó el caso con el sociólogo español radicado en Ecuador Decio Machado y a los analistas políticos Javiera Arce de Chile y Clayton Mendonca Filho, de Brasil.

"Con seis votos se aprueba la moción de la legisladora Victoria Desintonio para que se suspenda la sesión, se vuelva a convocar a las personas señaladas para este día y se reinstale el próximo sábado (23 de octubre)", dijo la Asamblea en su cuenta de la red social Twitter.La Comisión había citado para el 20 de octubre en la tarde a Lasso para que responda preguntas de los legisladores en torno a su presunta relación con empresas off shore constituidas en paraísos fiscales.Sin embargo, en la mañana el mandatario, en una carta enviada al presidente de la Comisión, José Cabascango, pidió a sus integrantes que acudan a la sede del Palacio Presidencial, una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo.El presidente ecuatoriano apareció en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), denominada los Papeles de Pandora.Según esos documentos, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.En la carta enviada a la legislatura, el mandatario dijo que, como lo afirmó la investigación de los Papeles de Pandora, nueve empresas off shore que tuvo en el pasado fueron disueltas y que no tiene ninguna relación de propiedad o administración con los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust ni con el Banco panameño Banisi.Lasso recordó que a propósito de su candidatura presidencial, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador conoció y resolvió una acusación sobre un "supuesto e inexistente incumplimiento a la Ley Orgánica de Aplicación a la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017, acusación que fue rechazada de forma contundente y definitiva, por lo que en el presente caso existe cosa juzgada".El 20 de octubre, la legisladora de la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, insistió que el jefe de Estado debe acudir a la Asamblea para rendir cuentas por un sentido de ética, así como por la imagen institucional del país y del propio Gobierno.La esposa del presidente, María de Lourdes Alcívar, y su hijo, Santiago Lasso, a través de su abogado, se excusaron de asistir al llamado de la Comisión legislativa, pues no están obligados legalmente por no ser funcionarios públicos.Sin embargo, pidieron a la Comisión que convoque a su abogado, en caso de considerarlo pertinente.

ecuador, papeles de pandora