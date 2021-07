https://mundo.sputniknews.com/20210715/peces-dorados-descartados-en-rios-se-convierten-en-gigantes-y-causan-caos-1114130017.html

Peces dorados descartados en ríos se convierten en gigantes y causan caos

Una ciudad estadounidense ha instado a sus residentes a no tirar peces dorados domésticos en los lagos locales, ya que estos animales pueden alcanzar grandes... 15.07.2021, Sputnik Mundo

Las autoridades de la ciudad de Burnsville, en el estado de Minnesota, recientemente han encontrado grandes grupos de carpas doradas en el lago Keller y sospechan que los residentes podrían ser la causa.Burnsville informó que actualmente lleva a cabo una investigación acerca de la poblaciones de peces invasores y otros peces en el lago para entender el tamaño del impacto ambiental que pueden causar."Se han observado grandes grupos de peces dorados en los últimos años en el lago. En poblaciones altas, los peces dorados pueden contribuir a la mala calidad del agua al arruinar los sedimentos del fondo y arrancar las plantas", explicó la publicación.Daryl Jacobson, gerente de recursos naturales de la ciudad, le dijo a USA Today que ya habían informes acerca de la presencia de las carpas doradas en el lago Keller antes de que se iniciara el sondeo, pero no se imaginaba las enormes dimensiones de esos animales.Los peces dorados tienden a adaptarse a su entorno, razón por la cual pueden ser pequeños en un acuario doméstico y más grandes en vías fluviales naturales.Al ser reintroducidos al medio ambiente, estos animales se consideran una especie invasora, es decir, un organismo que no es autóctono ni nativo de un área y que puede causar un gran daño no solo ambiental, sino también económico.Otras ciudades han planteado preocupaciones acerca de los peces dorados gigantes y sus efectos en los ecosistemas. En 2013, la población de estos animales en el conocido lago Tahoe hizo sonar las alarmas de los biólogos, quienes temían que los peces descartados ahí podrían afectar las condiciones del agua en el reservorio natural.Todavía se desconoce la escala del daño potencial que estos peces pueden causar en Burnsville, pero hallazgos preliminares apuntan que existen más animales en el lago Keller, además de aquellos ya encontrados.Jacobson puso de relieve la importancia de encontrar alternativas para deshacerse de estos animales. Según el gerente de recursos naturales, las personas pueden pensar que tirarlos al río es la decisión más "humana", pero estos peces no deberían estar en el ecosistema local en grandes cantidades

