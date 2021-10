https://mundo.sputniknews.com/20211001/cuba-asegura-que-eeuu-no-le-ofrecio-vacunas-para-enfrentar-la-pandemia-1116645269.html

Cuba asegura que EEUU no le ofreció vacunas para enfrentar la pandemia

Cuba asegura que EEUU no le ofreció vacunas para enfrentar la pandemia

LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno cubano resaltó que EEUU solo le ofreció un recrudecimiento del bloqueo económico para enfrentar la pandemia de COVID-19 y no... 01.10.2021, Sputnik Mundo

"Lo único que le ha ofrecido y le ha cumplido a Cuba el Gobierno de EEUU en tiempos de pandemia, es un recrudecimiento oportunista del #Bloqueo", escribió el presidente Miguel Díaz- Canel en su cuenta de Twitter.El 30 de septiembre, en la misma línea el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EEUU no ofreció vacunas a la isla."Aseguro con toda responsabilidad que el Gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido vacunas a #Cuba, ni nada, para el enfrentamiento a la pandemia. Han hecho lo contrario al obstaculizar la compra de insumos para el programa de vacunación y la producción nacional de medicamentos", publicó el funcionario en la misma red social.El canciller también cuestionó el accionar del presidente estadounidense, Joe Biden, por no cumplir con su promesa de revisar la política de su antecesor, Donald Trump. "Su insensibilidad ha costado vidas", sentenció el canciller.Este viernes, Rodríguez destacó a través de Twitter que el llamado al levantamiento del bloqueo contra Cuba estuvo entre los ocho temas más tratados en los discursos del debate de alto nivel del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado la semana pasada.

Tomas Bonzon Biden es un desastre en todos los frentes y no representa en nada al pueblo estadounidense que no quiere a un asesino al frente del gobierno. 0

