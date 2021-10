https://mundo.sputniknews.com/20211022/brigada-nacional-de-busqueda-descubre-indicios-de-un-campo-de-exterminio-en-morelos-1117436113.html

Brigada Nacional de Búsqueda descubre indicios de un campo de exterminio en Morelos

Brigada Nacional de Búsqueda descubre indicios de un campo de exterminio en Morelos

Tras dos semanas de trabajo en el estado mexicano de Morelos, la sexta Brigada Nacional de Búsqueda halló diez puntos con restos óseos de humanos que señalan... 22.10.2021, Sputnik Mundo

Durante la segunda semana de trabajo el estado, la brigada —conformada por familias de personas desaparecidas de distintos estados de la República— halló un sitio al que calificó como un "campo de exterminio" en una zona rural del municipio de Yecapixtla, a 50 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado.El lunes 18 de octubre, el grupo se trasladó a buscar en un predio de aproximadamente mil metros cuadrados ubicado en el ejido de Mixtlalcingo, en dónde se tenían identificado ciertos cambios en el suelo que podrían indicar enterramientos clandestinos. Monserrat Castillo, parte del equipo coordinador de la sexta brigada, explicó que se realizó un trabajo de búsqueda por medio de calas de sondeo, que son hoyos en el suelo de hasta cinco metros de profundidad con una retroexcavadora en tres diferentes zonas."Las calas donde estamos encontrando los hallazgos se hicieron de entre tres y cinco metros de profundidad en la primera zona. En la segunda, como había unos montículos de arena de un metro y medio en la superficie, se perforó 50 centímetros por debajo del suelo donde estaban. No podemos descartar que haya más restos por debajo de los hallazgos que tuvimos", explicó Castillo al cierre de los trabajos que culminaron este viernes 22 de octubre. Al encontrar indicios confirmados de restos óseos humanos, el trabajo de la brigada se detiene, y el punto es entregado al personal de la Comisión estatal de Seguridad de Morelos que acompaña las labores de búsqueda de los familiares. Estos a su vez lo entregan para su procesamiento forense a efectivos de la Fiscalía General del estado. "Hasta que la Fiscalía no procese todo el lugar no podemos hablar de cuántos restos óseos han sido hallados. La brigada encontró tres cadáveres y otros diez restos óseos, pero por su ubicación nos hace suponer que el predio de la mina de arena de Yecapixtla, se perfila como una gran fosa masiva", agregó Castillo.Dos de esos tres hallazgos de restos óseos confirmados estaban siendo procesados en Yecapixtla por peritos de la Fiscalía estatal al momento de la publicación de esta nota. Está pendiente además, una zona de interés próxima a estos hallazgos, donde el miércoles 20 de octubre se halló otro conjunto de restos óseos de un pie."La zona dónde está la casita, que está en la parte superior del punto de trabajo en Yecapixtla, corresponde a una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía del Estado", apuntó la coordinadora de la sexta brigada, explicando que los restos se encontraron en un sitio dónde la autoridad judicial ya había trabajado en el levantamiento de cadáveres previamente. Los primeros hallazgos hechos por el grupo, en Jojutla y Cuautla, durante su primera semana de trabajo fueron denunciados para su investigación ante el Ministerio Público local, donde se les abrió una carpeta de investigación para darle seguimiento. "La brigada prioriza siempre el diálogo, las maneras de construir paz y de reconstruir el tejido social. En ese sentido, brindamos el reconocimiento a las familias de desaparecidos de todo el país, que han hecho un gran trabajo en esta sexta edición de trabajo conjunto en Morelos", concluyó.

