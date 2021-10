https://mundo.sputniknews.com/20211015/brigada-nacional-de-busqueda-en-mexico-halla-restos-oseos-en-yecapixtla-morelos-1117185855.html

Brigada Nacional de Búsqueda en México halla restos óseos en Yecapixtla, Morelos

Uno de los equipos de trabajo en campo de la sexta Brigada Nacional de búsqueda (BNB) de personas desaparecidas halló un resto óseo humano bajo el puente que... 15.10.2021, Sputnik Mundo

Se trata de un tambo de 200 litros relleno con cemento que en su interior tenía también un cadáver en descomposición y ropa."Ese hallazgo volvió a éste un contexto forense", señaló a Sputnik, Juana Garrido, uno de las brigadistas que llegó a Morelos desde la Ciudad de México para sumarse a la tarea en este estado.Lo mismo señaló Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, la Comisionada de búsqueda del estado de Morelos a este medio, desde el sitio del hallazgo: "Están buscando en este lugar conocido como la barranca de Yecapixtla, dónde la Comisión y un Colectivo del estado habían hecho un hallazgo previo en un contenedor, que estaba un cuerpo sin vida y se tomó este punto como un lugar donde continuamente pueden ser arrojados restos, por eso se sugirió hacer una nueva búsqueda".El hallazgo fue confirmado como un resto óseo humano (y no animal) por los antropólogos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el cual fue procesado y levantado del sitio para su identificación por los peritos de la Fiscalía local. Junto al resto óseo, fueron hallados un cuchillo y una identificación, los cuales también fueron levantados como posibles evidencias en el sitio. Tranquilina Hernández, del colectivo Unión de Familias Resilientes buscando a sus corazones desaparecidos, explicó que aunque en un primer momento se pensó que la clavícula hallada podía ser parte del cuerpo hallado en julio, esto se descartó ya que ese cadáver fue hallado completo."Esto me genera una sensación agridulce porque aunque este primer hallazgo de la Brigada es un logro, todavía nos resta encontrar el resto de ese cuerpo", explicó.La Comisionada Ruíz explicó que los trabajos se están realizando de manera interinstitucional, con funcionarios de la Fiscalía General del estado de Morelos, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, además de las Comisiones de búsqueda nacional y local, y obviamente, el amplio contingente de familias y solidarios que son el músculo de la tarea."Quienes descendieron al sitio, nos comentan que hay un pozo muy profundo, por lo que se necesitaría equipo de buceo para continuar la búsqueda en el punto", explicó la Comisionada a Sputnik.Es de destacar que los equipos de trabajo en torno a los ejes de búsqueda en vida, iglesias, escuelas y a la sensibilización de funcionarios públicos también cosecharon avances.Angélica Rodríguez, fundadora del colectivo Regresando a casa Morelos, apuntó que las brigadistas que buscaron pistas con los reclusos y reclusas del Centro de reinserción social de Atlacholoaya, cosecharon tres posibles positivos, es decir: tres mujeres desaparecidas fueron reconocidas por los presos, quienes aportaron información valiosa que puede colaborar con su ubicación. A su vez, el eje de iglesias confirmó que Morelos será el primer estado de México en tener una pastoral de acompañamiento a familias de personas desaparecidas, específica para atender y apoyar a quienes lidian, de primera mano, con la mayor crisis de derechos humanos del continente americano.Por su parte, Juan Carlos Trujillo, fundador de la Brigada y del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera explicó que a la reunión de sensibilización que se tenía prevista con los representantes del Congreso legislativo local, se sumó el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, así como también integrantes de la oficina del Gobernador del estado de Morelos, el exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco."Teníamos a los tres poderes del Estado sentados con la Brigada y gracias a la dinámica de sensibilización, se pudo romper el esquema de lo político desde la parte humana, para que haya avances", explicó Trujillo Herrera.Por medio de un acuerdo firmado por los poderes del Estado, se fijó su compromiso de abrir una mesa de trabajo referida a la temática de la desaparición forzada en el estado de Morelos, así como mantener una reunión mensual con los colectivos de búsqueda locales.La sexta Brigada Nacional de Búsqueda es un esfuerzo de las familias mexicanas por impulsar el hallazgo de enterramientos clandestinos en distintos puntos de la República, así como promover la sensibilización de funcionarios locales y de la sociedad en general.Desde el sábado 9 de octubre se trasladaron a una localidad céntrica en el estado de Morelos, la cual se reserva por motivos de seguridad. Allí, cerca de 200 personas trabajarán hasta el 24 de octubre en torno a cuatro ejes: búsqueda en campo de enterramientos clandestinos, búsqueda en vida en penales y servicios forenses, sensibilización de funcionarios públicos de los niveles municipal y estatal de Gobierno, así como de la sociedad en general, en particular, en escuelas primarias.Buscando nos encontramosCuando Doña Graciela vio el reporte en las noticias de la sexta Brigada Nacional, pidió a su vecina Vianey que la acompañara a buscarlos. Las mujeres se pusieron de acuerdo en la madrugada y temprano salieron de su pueblo en el Estado de México, próximo a Valle de Chalco, rumbo a Morelos. Después de transbordar en cuatro autobuses, lograron dar con una de las bases de la Brigada y de allí, al sitio de trabajo del grupo en campo.Graciela Gutiérrez es madre de Juan Manuel Chávez Gutiérrez un muchacho de 23 años al momento de ser desaparecido, el 1 de marzo de 2009, junto a otros tres hombres con los que salió en un automóvil de su pueblo. Ese día le dijo a su madre que volvería para la cena, pero 12 años más tarde, ella sigue sin tener una respuesta de por qué su hijo no volvió, ni qué pasó con él.Doña Graciela, una mujer de 57 años y con la hipertensión desatada a raíz de la desaparición de su hijo, transformó su semblante cuando la sexta Brigada le abrió los brazos."He ido a buscarlo a tantos lugares, he dormido en gasolineras esperando que se haga el día para que me atiendan las autoridades, he gastado hasta lo que no tengo para encontrarlo, todo lo he hecho sola durante estos años", dijo la mujer emocionada frente al grupo en pleno de la Brigada, tras la comunicación de la confirmación del hallazgo del resto óseo en la barraca de Yecapixtla. Las compañeras de la Brigada respondieron a su esfuerzo con un aplauso, que concluyeron coreando las palabras que hicieron a Graciela sonreír frente a todos: "No estás sola".

