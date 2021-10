https://mundo.sputniknews.com/20211021/como-la-inteligencia-artificial-ayuda-a-entender-y-luchar-contra-la-aporofobia-1117257326.html

Cómo la inteligencia artificial ayuda a entender y luchar contra la aporofobia

Hace pocas semanas en Chile, específicamente en la ciudad de Iquique, se vivieron los episodios de violencia contra migrantes que más rechazo colectivo ha... 21.10.2021

américa latina

✒️ firmas

chile

inteligencia artificial

migrantes

Tal como lo reportó para Sputnik, Francisco Bravo Atias, “5.000 iquiqueños organizaron una manifestación bajo el lema 'No + migrantes', gritando consignas nacionalistas, enarbolando banderas chilenas y expresando su rechazo a la creciente ola de migración que ha recibido la localidad, principalmente de ciudadanos venezolanos que ingresan al país por pasos no habilitados”.La protesta terminó acaparando los titulares, debido a que un grupo de radicales entró a un campamento de venezolanos que había sido desalojado por los carabineros, encendieron una hoguera y quemaron las pertenencias de más de cien familias. “Ropa, tiendas de campaña, juguetes de niño, pañales y carros de bebé ardieron en el centro de Iquique”, reseñó Bravo Atias.La vergonzosa escena era el punto de colisión previsible provocado por una muy bien planificada campaña psicológica que lleva más de 20 años queriendo convertir a Venezuela en “una enfermedad contagiosa” y a los venezolanos en objeto de burla y persecución. Una sola muestra sirve para ejemplificar la influencia que esta operación de discriminación tiene a nivel de la región.“Escuchar” a internetEn septiembre de 2020, las Naciones Unidas publicaron una estrategia para hacer frente a la proliferación de los discursos de odio. Internet y las plataformas tecnológicas ocuparon un lugar privilegiado en la agenda. Una de las metas a la que aspira la organización multilateral es “fomentar más investigaciones sobre la relación entre el uso indebido de internet y las redes sociales para difundir el discurso de odio y los factores que impulsan a las personas a la violencia”.Además, promueven el desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales con el fin de rastrear y denunciar estos mensajes en el ciberespacio.Roberto Orellana, sociólogo y especialista en métodos avanzados para research y opinión pública por la Universidad de Concepción en Chile, ha utilizado las nuevas herramientas digitales para mapear internet y entender cómo se están comportando y fluyendo los mensajes que pueden ser semillas para la proliferación de diversas ideologías.En 2018 realizó un estudio sobre la percepción de los migrantes en Chile. Su experiencia le sirve para relatar a Sputnik que lo ocurrido en Iquique, a su juicio, tiene claros signos de aporofobia más que de xenofobia.“Chile es un país donde podría haber acuerdo de que existe racismo –especialmente hacia las propias etnias locales– pero que este racismo tiene expresiones usualmente sutiles y exentas de violencia física. En Chile en cambio –favorecido además por la fuerte segregación de los espacios– ocurren frecuentes muestras de clasismo, con diversos grados de violencia simbólica, verbal o física, las que transcurren transversalmente en todos los segmentos socioeconómicos (incluso entre los pobres, hay pobres que son discriminados). Parafraseando una popular canción local, en Chile se vive permanentemente un miedo terrible a la pobreza”, explica.—Hoy está en boga hablar de inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje profundo, big data aplicado a una cantidad impresionante de fenómenos sociales. Desde tu experiencia, específicamente en el caso de la política pública, ¿Qué tienen para aportarnos estas herramientas?Creo que los aportes son de dos tipos: reactivo y proactivo. Desde el punto de vista reactivo, este es verificar y discriminar. El estado actual del desarrollo y uso de dispositivos tecnológicos –me refiero a computadores personales y smartphones– de la mano con la creciente democratización del acceso a internet para usar dichos dispositivos, hacen cada vez más probable que la información de primera fuente, como lo pueden ser las encuestas, o focus groups, sean contrastados con otros medios, donde los hábitos y las opiniones directas o indirectas (del tipo like, o minutos de visionado de videos) permitan conocer la consistencia de esas primeras impresiones.Desde el punto de vista proactivo es naturalizar la política/campaña en el ambiente digital. Con esto me refiero a que el uso de medios digitales para la comunicación, es un hecho ineludible, ya sea que se trate de personas o instituciones, y las formas de llegar a la ciudadanía o al electorado también han de ir evolucionando en ese sentido.El uso de todas estas herramientas puede ir desde lo más simple y discreto, como sería medir si existe presencia en redes sociales sobre determinados conceptos que se quieran instalar como parte de políticas de gobierno o propuestas de candidatos, hasta lo más agresivo y expansivo, como es el uso de bots para crear opinión o reacción hacia un sector, ley, autoridad, o candidato.—Te especializas en el Análisis del Lenguaje Natural, ¿puedes explicarnos un poco de qué se trata? ¿Qué utilidad tienen dichos análisis en el contexto político?El análisis del lenguaje natural (ALN) es el uso de métodos estadísticos y de inteligencia artificial para el tratamiento de datos textuales, con el fin de entender la lógica en las formas de argumentación: en simple, es una forma de entender cómo las personas piensan, u ordenan sus ideas, cuando escriben para referirse a marcas, atributos, productos, servicios, autoridades, candidatos, etc. Es una técnica analítica para develar intereses e intenciones, y de ahí que su utilidad en el contexto político es evidente: ya sea que se aplique a preguntas abiertas en una encuesta de opinión, o bien a una selección de tuits, o comentarios de alguna red social en particular, el ALN accederá al sentido de las expresiones de un determinado target, y conseguirá hacerse de las claves expresivas: qué palabras se usan para definir tal o cual aspecto (de una política pública, o representante del Estado, o candidato), cómo conjugan esas palabras, qué temas surgen del corpus (y en qué porcentaje pesan esos temas), y cómo se relacionan estos temas con variables socioeconómicas o demográficas.—Realizaste una investigación sobre la percepción de los migrantes en Chile, ¿puedes ampliarnos de qué se trató?Efectivamente, fue un estudio que se hizo el año 2018, en conjunto con el Servicio Jesuita de Migrante, bajo la figura de una encuesta online, dirigida a una base de datos de correos de propiedad de una empresa de captura de datos. Yo fui parte del equipo que realizó el análisis de esa información, de los casi 900 casos entre hombres y mujeres, de las principales ciudades de Chile, pertenecientes al segmento medio (segmento C) que respondieron a la invitación de participar.En lo esencial, el estudio estuvo diseñado de punta a cabo para aplicar Análisis de Lenguaje Natural, por lo que los principales contenidos del estudio se lograron mediante tres preguntas abiertas o de libre respuesta: Escriba las TRES primeras palabras que se vienen a su mente cuando piensa en una persona INMIGRANTE, ¿cómo cree Ud. que se siente una persona migrante en Chile?, y finalmente ¿cómo cree Ud. que se podría ayudar a la integración de las personas inmigrantes en Chile?En estricto rigor, este fue un estudio exploratorio, por lo que no cabe hablar de conclusiones, sino más bien de una síntesis que resume dicha exploración.Aclarado eso, puedo señalar que desde lo esencial, se hizo evidente que la percepción del migrante se hace positiva, siempre y cuando exista algún tipo de relación con una persona migrante: o es mi vecino, mi empleado, o mi colega, o mi pareja, con la que puedo entender sus motivos, habilidades, e intereses en Chile. De ahí en más, la empatía fluye para entender que ellos están buscando una oportunidad, y que la posibilidad de obtenerla y aprovecharla se topará con creencias que anteceden a la relación con el migrante (y que dicho sea de paso, no fueron exploradas en este estudio), y son las relativas al color de piel: se cree que mientras más oscura la piel, más difícil de lograr esas oportunidades. Siguiendo esa misma lógica, se tiende a creer que las condiciones que ofrece Chile serán difíciles especialmente en el caso de quienes no hablen el idioma y carezcan de vínculos, aunque sea mínimos, (familiar, amigo o pareja) que ya estén con anterioridad en el país.Por cierto, que también existe disposición de integrarlos, desde una lógica regulatoria: conocer quiénes son, exigiendo y validando su documentación, para comprender su situación y aprender a tratarlos. Ideas comunes, es la de brindarles al menos la oportunidad de un empleo y/o generar capacitaciones laborales o idiomáticas, para que esas oportunidades sean aprovechadas.—¿El estudio realizado permitía prever lo ocurrido en Iquique?La verdad es que una situación de ese tipo, era impensable (por lo mismo ha tenido profundo rechazo) pero si dejamos de lado la violencia misma y nos quedamos solo con la queja y el rechazo a lo que ocurre en la zona fronteriza del norte de Chile creo que la respuesta sería: No se explica la violencia, pero si hay un par de elementos que podrían explicar el rechazo al migrante.Primero que todo, en aquella ocasión, el estudio reveló una frase muy fuerte que hizo eco en muchos medios locales: las oportunidades dependerán del color de la persona. No sabemos las razones de por qué se cree que el color de piel facilita u obstaculiza a una persona, pero no es disparatado pensar que en Chile el origen de esa percepción se basa en una estética de la pobreza: Los pobres chilenos se parecen a los migrantes de Iquique. En segundo término, lo que se produce en la zona norte específicamente rompe con los requisitos para su integración: conocerlos y controlar su acceso. Hablamos de personas indocumentadas, que ingresan por pasos no habilitados.Por tanto, te lo resumo de esta forma – y que repito, NO es un dato, solo una reflexión que hace sentido con datos observados: Si eres pobre (chileno o no) sobre ti pesarán determinadas sospechas, entonces, si llegas a la frontera usando medios no oficiales es porque de seguro son personas pobres, y si además ingresas al país por pasos no habilitados es porque no tienes documentos, o en tus documentos hay algo se quiere ocultar.Es una sumatoria de sospechas que puede hacer sentido en quienes los rechazan, pero quiero volver a insistir: incluso bajo este escenario de sospecha sobre los migrantes, la violencia que se observó en la plaza de Iquique no podía ser esperada y lejos de estar legitimada, ha sido duramente repudiada.

