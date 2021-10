https://mundo.sputniknews.com/20211005/las-voces-de-la-deshumanizada-marcha-antiinmigrantes-en-iquique-1116738091.html

Las voces de la deshumanizada marcha antiinmigrantes en Iquique

Este sábado 2 de octubre, nuevamente se convocó a una movilización en contra de los inmigrantes "ilegales", en la ciudad del norte de Chile.Esta vez, la movilización no superó las 200 personas y todo el recorrido de la marcha fue resguardada por Carabineros, la Policía militarizada de Chile.Mientras una docena de venezolanos se reunían a las afueras de un terminal de buses interregionales para salir de Iquique, tres carabineros llegaron hasta el lugar para informar de esta nueva marcha antiinmigrante.Las caras de preocupación crecieron rápidamente. Un guardia del terminal de buses se acercó a los migrantes para señalarles que, si la marcha llegaba hasta el lugar, él abriría el portón donde se estacionan los buses para que pudieran resguardarse."Así como hay gente mala, también hay mucha gente buena y que nos está ayudando", comenta a Sputnik el joven que quiere mantener su identidad resguardada.Las voces de los manifestantes antiinmigrantesCon banderas chilenas y con el himno nacional de fondo, un centenar de manifestantes antiinmigrantes se reunió en la plaza Prat, en el centro de la ciudad norteña.La movilización, principalmente, estaba compuesta por adultos mayores y las consignas pintadas sobre los lienzos señalaban "No + ONU", "Fuera derechos humanos" y "No + Plandemia"."En las calles ya no se puede caminar porque te pueden asaltar, está lleno de mierda. No hay nadie que vea esto y haga algo. Basta de inmigración ilegal", señala a Sputnik Alicia Segovia, quien fue una de las pocas manifestantes que quiso hablar con la prensa.Para la manifestante la principal responsable de lo que ocurre en Iquique es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet."Ella vendió a Chile con la agenda 2030. Ella vendió a Chile y Piñera sigue el mismo camino. Piñera también es culpable por firmar tratados internacionales al igual que Bachelet", explica Alicia Segovia.En septiembre del 2015 Chile, como parte de 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene por objeto fortalecer la paz universal.Segovia señala que en Chile no hay dinero ni implementación para recibir más gente y que Sebastián Piñera le está quitando recursos a los chilenos para dárselos a los migrantes. "Primero es Chile, nosotros tenemos que ser nacionalistas", agrega.Según la mujer, la Convención Constituyente "quiere cambiar las leyes y traer constituyentes extranjeros", afirmación que es falsa, puesto que el órgano que redactará la nueva constitución chilena carece de esas facultades."La Coordinadora Nacional de Inmigrantes tiene dos personas que son terroristas y que son los líderes. No me sé los nombres, pero uno es del Sendero Luminoso y el otro es un extremista de España", asegura Segovia.Sin embargo, en conversación con Sputnik, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes no solo rechaza esa declaración, sino que la desmiente tajantemente. La coordinadora está presidida por Vanesa González, migrante venezolana.Con respecto a la quema de los enseres de los migrantes venezolanos el 25 de septiembre, Karen García señaló a Sputnik que "lo que quemaron fueron las cosas que ellos dejaron ahí, eran las cosas que no les servían".Ninguna de las dos entrevistadas accedió a ser fotografiadas ni capturadas en video."El Gobierno ha incumplido sus promesas"La Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), se ha movilizado para salir en ayuda y rescate de cientos de venezolanos que se encuentran durmiendo en las calles de la ciudad de Iquique.Lorena Zambrano, parte de AMPRO, señala a Sputnik que "el Gobierno ha incumplido sus promesas. La única respuesta que hemos tenido ante esta crisis humanitaria ha sido al represión y más represión".Para Lorena, un hecho que incentivó la quema de las pertenencias de venezolanos en Iquique tuvo que ver con la decisión del delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, quien ordenó un violento desalojo de la plaza Brasil.El desalojo ordenado por el delegado presidencial se dio en medio de conversaciones entre organizaciones sociales y el Gobierno regional para que los migrantes abandonaran el lugar de forma pacifica y fueran reubicados.La acción, en la cual participaron Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, se dio el 24 de septiembre, un día antes de las deshumanizadas imágenes que dieron la vuelta al mundo, y tuvo como protagonistas a una decena de menores de edad que fueron violentados.Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, comentó, a través de un video difundido por la institución, que "ejerceremos las acciones legales necesarias para que esta situación de una vez por todas sea abordada como corresponde por el Gobierno de Chile"."Una solución real y seria para lo que está ocurriendo hoy en la ex plaza Brasil, que se le ha planteado múltiples veces al delegado presidencial, debe incluir el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización", comentó en un punto de prensa Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante.

