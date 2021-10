https://mundo.sputniknews.com/20211020/exguerrillero-asegura-que-regreso-a-colombia-para-evitar-incidente-con-mexico-y-paraguay-1117355431.html

Exguerrillero asegura que regresó a Colombia para evitar incidente con México y Paraguay

El excomandante de las FARC Rodrigo Granda, quien llegó a Bogotá desde México luego de que se activó un pedido de detención de Interpol Paraguay, indicó que... 20.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

farc

paraguay

méxico

"Nosotros (el partido de izquierda Comunes, antes FARC) tomamos la determinación de que yo me regresara hacia Colombia, primero porque no queremos un incidente diplomático entre Colombia, Paraguay y México, y además para evitar que el Gobierno colombiano siga utilizando a las antiguas FARC, ahora Comunes, para distraer a la opinión pública de los problemas centrales de Colombia", dijo Granda en un video difundido por su partido político.El 19 de octubre, el senador Carlos Antonio Lozada (de Comunes) advirtió a través de Twitter que Granda había sido detenido en México luego de que el Gobierno colombiano "pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas".Sin embargo, el 20 de octubre Granda precisó que no estuvo detenido y que al llegar al aeropuerto de Ciudad de México fue advertido por integrantes del Partido del Trabajo, quienes realizan un encuentro con partidos de izquierda de la región, que "desde Colombia alguien activó o pidió que se ejecutara la orden de extradición pedida desde Paraguay", por lo cual decidió regresar a Colombia y no entrar a territorio mexicano.Las declaraciones de Granda se corresponden con las que más temprano dio el embajador de México en Paraguay, Juan Manuel Nungaray, quien explicó a la prensa de ese país que tras la llegada de Granda se activó el código de inadmisibilidad, pero que el exguerrillero permaneció todo el tiempo en el muelle internacional del aeropuerto y no entró a territorio mexicano, por lo cual no fue detenido.Nungaray señaló que el pedido de Paraguay llegó tarde, por lo que no hubo forma de "coordinar" por el "desfase de tiempo" entre la comunicación oficial y la salida del avión de México a Colombia, en el que viajó Granda de regreso.Granda agregó en el video que desde tiempo atrás, junto con sus abogados, ha insistido que los procesos en su contra, incluidos los internacionales, como el de Paraguay, deben acumularse y ser enviados a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) de Colombia para que sea ese tribunal el que los juzgue."Nosotros, desde tiempo atrás, junto con los abogados, hemos dicho que deben acumularse todos mis procesos, incluyendo el de Paraguay, que sea traído aquí a Colombia ante la JEP, que es la responsable de sancionar las conductas que nosotros hemos tenido. Entonces esperamos que este incidente sirva para clarificar que nosotros tenemos libre movilidad nacional e internacional, siempre y cuando cumplamos con las cuestiones de ley", dijo Granda.El video fue grabado en las instalaciones de la JEP, en el norte de Bogotá, a donde el exguerrillero llegó en la tarde del 20 de octubre para informar de su regreso al país, como parte de las condiciones que deben cumplir los exFARC que viajan fuera de Colombia y que están sometidos a dicho tribunal.Granda es señalado por Paraguay de participar en el secuestro (2004) y posterior asesinato (2005) de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau.El exguerrillero, quien fue conocido en las filas de la guerrilla con los alias de El canciller de las FARC y Ricardo Téllez, fue uno de los negociadores de las FARC en los diálogos de paz de La Habana que permitieron la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, tras lo cual se desmovilizó y se acogió a la JEP en el marco del Caso 01 sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por el entonces grupo subversivo

