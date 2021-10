https://mundo.sputniknews.com/20211020/amancio-ortega-dona-a-espana-10-maquinas-punteras-para-tratar-el-cancer-y-se-desata-la-polemica-1117322757.html

Amancio Ortega dona a España 10 máquinas punteras para tratar el cáncer y se desata la polémica

La donación del hombre más rico de España vuelve a generar división en redes sociales entre los que aplauden el gesto y los que critican los beneficios de... 20.10.2021, Sputnik Mundo

españa

ministerio de sanidad de españa

gobierno de españa

amancio ortega

La Fundación Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros al Ministerio de Sanidad español para que compre diez equipos de protonterapia. Se trata del tratamiento más avanzado contra el cáncer y serán los primeros con los que contará el Sistema Nacional de Salud de España.El país ibérico contaba ya con dos equipos de protonterapia pero son privados. Los dos están ubicados en Madrid, uno en Quirónsalud y otro en la Clínica de la Universidad de Navarra.Madrid y Barcelona recibirá dos de estos equipos y País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias recibirán uno."La protonterapia reduce de forma significativa tratamientos innecesarios en tejidos sanos, es una forma eficaz para tumores en los que la radioterapia no resulta efectiva y la cirugía no es una opción. Tener diez equipos en nuestro país es un salto de extraordinaria magnitud. Permitirá dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los pacientes y la investigación en este tipo de tratamientos. Es una apuesta de futuro que pondrá a España al mismo nivel que Alemania en el uso de la protonterapia", afirmó Pedro Sánchez durante el acto para informar sobre la colaboración con la fundación.Sin embargo, como en cada ocasión en la que Amancio Ortega realiza una donación, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y se dividen entre los que aplauden su iniciativa y los que las critican.

Rodrigo Fernández Que España no tenga 280 millones para comprar esos equipos es un asco, por lo demás BRAVOO!!! lo bueno es bueno como sea!!! 0

